“Ma la bellezza?”. Ginevra Lamborghini è una Dea: conquista tutti FOTO

Ginevra Lamborghini, la sorella di Elettra, continua a conquistare tutti sui social giorno dopo giorno. L’ultimo scatto che ha pubblicato ha fatto record di likes

Ginevra Lamborghini è la sorella più giovane di Elettra Lamborghini e ha ben 60mila followers che la seguono su Instagram. Nel corso degli anni ha imparato a farsi conoscere sui social e ha attrarre un vasto pubblico di persone che ogni giorno la segue con costanza e con affetto. L’ultimo scatto che ha pubblicato, infatti, ha raggiunto migliaia di likes in pochissimi minuti e tantissimi commenti di apprezzamento da parte di cui la segue sempre nei suoi momenti di vita quotidiana insieme ai suoi amici e alle persone a lei più care.

Ginevra Lamborghini è sempre più bella: record di likes

Ginevra è un personaggio molto discusso sui social, ha da poco esordito come cantante raggiungendo un discreto successo, ma lo scorso anno è stata al centro delle polemiche per quanto riguarda il suo rapporto con la sorella Elettra. Infatti, quando sui social hanno notato che non fosse presente al matrimonio, ha fatto intendere che i loro rapporti non fossero per niente buoni. Infatti le due sorelle non interagiscono molto sui social e più volte hanno fatto capire che tra di loro ci sono stati degli attriti che le hanno portate ad intraprendere due strade separate. Comunque sia, sono entrambe contente di quello che stanno facendo e di come stanno proseguendo le loro vite e chissà, magari un giorno quando saranno pronte riusciranno a ritrovarsi.

L’ultimo scatto che ha pubblicato Ginevra sui social ha conquistato tantissimi followers: i commenti sotto al suo post non si sprecano e continuano ad aumentare di ora in ora.