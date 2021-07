Tokyo 2020, il programma degli atleti italiani del 24 luglio

Di seguito il programma del 24 luglio con le gare che vedranno gli atleti italiani protagonisti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tokyo 2020 (@tokyo2020)

Dopo la cerimonia d’apertura di quest’oggi, i giochi olimpici hanno ufficialmente preso il via. Si tratta della XXXII edizione e gli atleti in gara sono pronti a confrontarsi per arricchire il medagliere della propria nazione.

Sono 206 i paesi partecipanti a Tokyo 2020 e l’Italia si è presentata con 384 atleti.

Nella prima vera giornata olimpica spiccano su tutte le prove di ciclismo, scherma e taekwondo.

Vincenzo Nibali e compagni si cimenteranno nella prova su strada, spada femminile e sciabola maschile inizieranno e si concluderanno in nove ore e dunque già verranno assegnate le prime medaglie. Al via anche il tennis con Fognini, Errani e Sonego.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> YesLife, da Tokyo 2020 a tutte le notizie sul mondo del calcio. E… una grande sorpresa per gli amanti del Fantacalcio

Il programma del 24 luglio

1:30 – Tiro a segno – Carabina 10m femminile, qualificazione – Sofia Ceccarello

2:00 – Pallavolo – Fase a gironi maschile – Italia-Canada

2:20 – Canottaggio – Due senza femminile, batteria – Kiri Tontodonati e Aisha Rocek

2:55 – Scherma – Spada femminile, 32esimi di finale – Rossella Fiammingo vs Nathalie Moellhausen (Bra)

3:00 – Canottaggio – Due senza maschile, batteria – Giovanni Abagnale e Marco Di Costanzo

3:20 – Canottaggio – Doppio pesi leggeri femminile, batteria – Valentina Rodini e Federica Cesarini

3:25 – Scherma – Spada femminile, 32esimi di finale – Federica Isola vs Sara Besbes (Tun)

3:50 – Scherma – Doppio pesi leggeri maschile, batteria – Stefano Oppo e Pietro Ruta

4:00 – Ciclismo su strada – Gara maschile – Alberto Bettiol, Damiano Caruso, Giulio Ciccone, Gianni Moscon e Vincenzo Nibali

4:00 – Tennis – Singolare femminile, primo turno – Sara Errani vs Anastasia Pavlyuchenkova (Rco)

4:05 – Tiro con L’arco – Squadre miste, ottavi di finale – Italia-Olanda

4:20 – Judo – -48kg femminile, 32esimi di finale – Francesca Milani vs Chen-Hao Lin

4:25 – Scherma – Spada femminile, 32esimi di finale – Mara Navarria vs Yulia Lichagina (Rco)

4:50 – Canottaggio – Quattro senza maschile, batteria – Matteo Castaldo, Matteo Lodo, Bruno Rosetti e Matteo Vicino

4:55 – Scherma – Sciabola maschile, 32esimi di finale – Luca Curatoli

5:20 – Scherma – Sciabola maschile, 32esimi di finale – Enrico Berrè vs Fares Ferjani (Tun)

5:20 – Taekwondo – -58kg maschile, 16esimi di finale – Vito Dell’Aquila vs Omar Salim (Ung)

5:30 – Tennis – Singolare maschile, primo turno – Lorenzo Sonego vs Taro Daniel (Gia)

5:45 – Scherma – Sciabola maschile, 32esimi di finale – Luigi Samele vs Yingming Xu (Cin)

6:00 – Tiro a segno – Pistola 10m maschile, qualificazione – Paolo Monna

8:00 – Tennis – SIngolare maschile, primo turno – Fabio Fognini vs Yuichi Sugita (Gia)

10:00 – Pugilato – 54-47 kg femminile, 16esimi di finale – Irma Testa vs Liudmila Vorontsova (Rco)

10:00 – Equitazione – Qualificazione dressage – Francesco Zaza

10:30 – Basket 3X3 – Fase a gironi femminile – Italia-Mongolia

12:19 – Nuoto – 400m misti maschile, batteria – Pier Andrea Matteazzi e Alberto Razzetti

12:30 – Ginnastica artistica – Qualificazione maschile – Ludovico Edalli (individuale) e Marco Lodadio (anelli)

12:33 – Nuoto – 100m farfalla femminile, batteria – Ilaria Bianchi ed Elena Di Liddo

12:54 – Nuoto – 400m stile libero maschile, batteria – Gabriele Detti

13:00 – Nuoto – 400m stile libero maschile, batteria – Marco De Tullio

13:00 – Softball – Fase a gironi – Italia-Giappone

13:12 – Nuoto – 400m misti femminile, batteria – Ilaria Cusinato

13:18 – Nuoto – 400m misti femminile, batteria – Sara Franceschi

13:40 – Nuoto – 100m rana maschile, batteria – Nicolò Martinenghi e Federico Poggio

14:00 – Tennistavolo – Singolo femminile, primo turno – Debora Vivarelli

14:25 – Basket 3X3 – Fase a gironi femminile – Italia-Francia

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> Olimpiadi di Tokyo, la decisione è ufficiale: scatta il nuovo stato d’emergenza

Eventuali finali

3:45 – Tiro a segno – Carabina 10m femminile

8:30 – Tiro a segno – Pistola 10m maschile

9:45 – Tiro con l’arco – Squadre miste

11:10 – Judo – -48kg femminile

13:45 – Scherma – Spada femminile

14:15 – Scherma – Sciabola maschile

14:45 – Taekwondo – -58 kg maschile