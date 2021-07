“Rosa di sera…”, Veronica Gentili in pantaloncini e gambe toniche: “…di incontrarti si spera” – FOTO

Veronica Gentili fa innamorare tutti “di sera” con un abito tanto sobrio quanto appariscente per una bellezza delicata come la sua.

Conosicuta sul piccolo schermo come una delle conduttrici più professionali ed esperte del mestiere, Veronica Gentili ha dimostrato tanto altro.

I followers tutto si aspettavano tranne che una bellezza così radiosa e altisonante che entra nel cuore senza via d’uscita. Ecco il secondo asso nella manica per la giornalista, tra le più seguite in tv.

La professionalità e l’intelligenza sono due doni di Veronica, forniti da Madre Natura e che mai nessuno potrà cancellare da quì sino alla fine dei suoi giorni. Nel frattempo i fans e telespettatori si godono un fascino ricco di delicatezza e soprattutto al naturale come dimostra nell’ultimo scatto su Instagram. Che ha lasciato di “sasso” tutti gli utenti.

Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha scelto la conduttrice per catturare un’attenzione così incontrollata sui social network

Veronica Gentili elegante sul “piedistallo”: inimitabile

