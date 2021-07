Grande clamore per l’ultima posa al mare condivisa dall’inviata de “Le Iene”, Veronica Ruggeri: è una favolosa leonessa.

La conduttrice, classe 1991, nonché storica inviata de “Le Iene” a partire dal 2013, Veronica Ruggeri, si trova attualmente a soggiornare in occasione delle sue vacanze estive nella ridente isola di Capri. Celebre in tutto il globo per le sue più tipiche bellezze naturali e situata a largo del fascinoso Golfo di Napoli.

Tra deliziosi limoncelli, giri in barca e larghi sorrisi: l’inimitabile e grintosa “leonessa” di una delle trasmissioni più seguite sul piccolo schermo negli ultimi anni, decide di mostrarsi questa mattina in una posa a gattoni, che fin dai suoi primi attimi di permanenza su Instagram, sembra coinvolgere animatamente i suoi ad ora 19 mila ammiratori.

Veronica Ruggeri, leonessa a gattoni: è uno spettacolo della natura

