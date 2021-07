Inter, top player a zero dal Barcellona? Così Marotta sbaraglia la Juventus

L’Inter si potrebbe aggiudicare un top player del Barcellona, forse gratis: la strategia di Beppe Marotta per rovinare i piani alla Juventus.

Diversi top club del campionato di Serie A sono alle prese con la necessità di trovare accordi con propri grandi giocatori in scadenza al 30 giugno 2022. Viceversa il rischio è quello di doverli cedere nel corso di questa sessione di calciomercato o peggio addirittura quello di perderli il prossimo anno a zero.

Si tratta di un problema comune a varie società italiane. Il Milan, ad esempio, ha già dovuto dire addio di recente a suoi grandi calciatori come Gianluigi Donnarumma, finito al PSG, e Hakan Calhanoglu, che è passato all’altra sponda dei Navigli vestendo la maglia dei cugini dell’Inter, al termine dei rispettivi contratti.

All’interno della società rossonera non intendono assolutamente ripetere lo stesso epilogo con un altro dei giocatori di maggiore rilievo della rosa allenata da Stefano Pioli.

Stiamo parlando di Franck Kessie, con i cui agenti proseguono i colloqui per raggiungere un accordo per il rinnovo del contratto. Situazioni simili le stanno vivendo la Juventus con Paulo Dybala, il Napoli con Lorenzo Insigne e la Roma con Lorenzo Pellegrini.

Inter, il piano anti Juventus di Marotta per il colpo dal Barcellona

Anche in casa Inter stanno facendo i conti con il rischio di un addio pesante a parametro zero, vale a dire quello di Marcelo Brozovic. Anche il centrocampista ha il contratto in scadenza a giugno 2022.

Fino a questo momento però la firma sul prolungamento dell’accordo non sembra essere dietro l’angolo. Tra l’altro sul giocatore si registrano anche gli interessamenti da parte di top club europei nonché quello della squadra bianconera guidata da Massimiliano Allegri.

Così Beppe Marotta potrebbe essere costretto a correre ai ripari per non farsi trovare impreparato in caso di addio del croato.

Secondo quanto riportato da InterLive.it, l’amministratore delegato della società nerazzurra avrebbe una strategia per allontanare lo spettro di un eventuale passaggio all’ombra della Mole Antonelliana da parte del mediano.

Il piano sarebbe quello di cedere il calciatore e di sostituirlo con Miralem Pjanic, ex bianconero nonché obiettivo dei torinesi. Il bosniaco potrebbe arrivare dal Barcellona anche a zero dopo la rescissione del proprio contratto e una cospicua buonuscita.