Una lei ed un ricordo struggente. Lo showman Adriano Celentano ha deciso di condividere con il pubblico il suo momento indimenticabile.

Aveva conferito pubblicamente la sua investitura al giovane artista canoro Blanco esattamente una settimana fa, il cantautore, regista e showman Adriano Celentano, cimentandosi in una disarmante dedica di seguito ad una delle sue più recenti pubblicazioni su Instagram. “Ciao Blanco“, ha esordito Adriano nella didascalia che mostra l’amato “blanchito” dalle ali di Michelangelo, “oggi ho letto che tu “mi ascolti”! Anche io ti tengo d’occhio!“.

Adesso, invece, sarà il turno per Adriano di rivivere un toccante momento del suo passato. La protagonista, in questo caso, del video condiviso dallo stesso artista classe 1938, è una donna che ha saputo ricoprire con maestria ed inconfondibile talento un ruolo di primo piano per quel che riguarda gli ultimi sessant’anni della storia del piccolo schermo e della musica italiana.

Adriano Celentano: struggente ricordo di una donna per lui indimenticabile – il VIDEO

Il video, de “Lo scherzo celeste di Raffaella”, condiviso da Celentano mostra una strepitosa parentesi della carriera della regina della televisione italiana, Raffaella Carrà. Adriano riporta i suoi follower, come dapprima la stessa rete Rai in omaggio all’immensa e rivoluzionaria icona rappresentata da Raffaella, una clip del sensazionale show televisivo di “Carràmba! Che sorpresa“.

Il programma guidato da un’esuberante ed emozionante Carrà ha sancito il suo esordio nel dicembre del 1995, per poi conquistare un ruolo di primo piano tra i palinsesti televisivi andati in onda nel corso degli ultimi anni. Dieci minuti di puro spettacolo garantito, contornato dalla ad oggi struggente complicità tra Adriano e Raffaella. “Ti aspettavo“, ha commentato una fan di entrambi gli artisti: “lo sapevo che sarebbe stato commovente il tuo saluto a Raffaella“. Calore, sentiti applausi da parte del pubblico ed una delicata ironia. Un emozionante tris che continuerà, nonostante la prematura scomparsa della showgirl lo scorso 5 luglio, a scaldare gli animi di coloro che ben conoscevano queste qualità.

“Che ricordo indelebile…“, ammetterà infine una sua fan provata dal ricordo proposto dal cantautore milanese, “Raffaella è entrata nelle case di tutti con umiltà stile e genio… Ha lasciato il segno“.