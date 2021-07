“Beautiful”, anticipazioni puntata 26 luglio: Wyatt chiede spiegazioni

Beautiful, anticipazioni 26 luglio: Flo è prigioniera di Penny, Qyatt trova una sua richiesta di aiuto e chiede spiegazioni a Sally.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Flo cadere a terra dopo essere stata colpita alla testa dalla dottoressa Penny Escobar. La Fulton è stata rapita e condotta nell’appartamento della Escobar, dove è stata legata ad un radiatore affinché non scappasse. Il fine è tenerla lontana da Wyatt quel tanto che basta per permettere a Sally di incastrarlo con un figlio. La Spectra ha infatti deciso di non abbandonare il suo piano, ma di tentare il tutto per tutto con lo Spencer prima che Flo gli racconti la verità su ciò che ha scoperto. Nel frattempo Steffy è uscita a fare un giro in moto, rimanendo vittima di un incidente stradale. A provocarlo è stato Bill, il quale sostiene di non averla vista mentre stava guidando. Ridge non è ancora a conoscenza delle disperate condizioni della figlia.

Beautiful, anticipazioni 26 luglio: Bill è distrutto

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Wyatt riceverà una richiesta di aiuto da parte di Flo. Mentre Penny scriverà dal telefono della Fulton sms particolarmente contraddittori, lo Spencer scoprirà un messaggio di Flo scritto nella lingerie di Sally. Lo Spencer, confuso, chiederà spiegazioni alla Spectra che non potrà più mentire.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Steffy non si risveglierà. Bill, distrutto, piangerà al suo capezzale, chiedendole scusa per averla travolta. Ridge continua ad essere all’oscuro delle condizioni della figlia, ma non quando lo scoprirà la reazione sarà folle. Il Forrester accuserà lo Spencer di aver fatto del male a sua figlia per arrivare a lui.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, lunedì 26 luglio, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.