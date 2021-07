Calciomercato Milan, arriva la beffa: il grande obiettivo verso la Juventus

Calciomercato Milan, beffa in arrivo: stando alle ultime indiscrezioni, l’obiettivo numero 1 di Maldini e soci è destinato alla Juventus.

Il Milan, dopo diverse annate complicatissime dal punto di vista dei risultati, è riuscito a qualificarsi alla prossima Champions League. Una gran bella boccata d’ossigeno per i rossoneri che finalmente ritornano nella manifestazione europea più importante (con premi economici sicuramente più alti). Per questo motivo, i vertici stanno cercando di allestire una squadra competitiva per migliorare ancora il risultato dello scorso campionato e di fare una bella figura in Champions.

Dopo la chiusura dell’affare Giroud, il club si è fiondato subito di Kaio Jorge. Il brasiliano del Santos, nonostante gli appena 19 anni, piace a mezza Europa. I rossoneri sembravano i più accreditati, ma nelle ultime ore è successo un qualcosa di imprevisto.

Calciomercato Milan, c’è la beffa: sfuma Kaio Jorge?

L’attaccante Kaio Jorge ha il contratto con scadenza dicembre 2021: per non perderlo a parametro zero, il Santos chiederebbe una cifra alquanto bassa (tra i 2 e i 4 milioni di euro). Fare mercato in questo complicatissimo momento storico non è assolutamente semplice: la pandemia di coronavirus ha influenzato anche il mondo del calcio.

Il Milan era davvero molto vicino a Kaio Jorge, ma sembra essere arrivata la beffa. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la Juventus ha superato i rossoneri nella corsa per il gioiellino brasiliano. I bianconeri sarebbero quindi in vantaggio e potrebbero chiudere nelle prossime ore.

Le trame del calciomercato, ormai è risaputo, sono davvero infinite. Il club lombardo non si sarebbe scoraggiato dopo il sorpasso dei bianconeri per l’attaccante del Santos e avrebbe già individuato le alternative. A Maldini e soci, per rinforzare il pacchetto offensivo, piacciono Kvaratskhelia e Ilicic. Non va dimenticato, infatti, che bisogna assolutamente sostituire Calhanoglu, finito all’Inter a parametro zero. Sempre qualche settimana fa, i tifosi del Milan hanno dovuto dire addio anche a Gianluigi Donnarumma: l’eroe dell’Italia ad Euro 2020 si è accasato al Paris Saint Germain.