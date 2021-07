Sangiovanni, la voce dal vivo e senza autotune: fan restano a bocca aperta – VIDEO

Sangiovanni. Il re delle classifiche nostrane è stato più volte criticato poiché la sua voce risulterebbe artefatta. La risposta arriva direttamente con i fatti: un tripudio

Giovanni Pietro Damian, in arte Sangiovanni, è un giovanissimo talento emerso durante la ventesina edizione del programma “Amici di Maria De Filippi”. Si è classificato in seconda posizione (primo fra i cantanti), subito alle spalle della propria fidanzata, la ballerina Giulia Stabile, salita sul gradino più alto del podio della competizione televisiva.

Come ogni anno, alla fine della celebre trasmissione di Canale 5, il vero banco di prova risulta essere la vita reale e l’abilità dei partecipanti di conquistare e mantenere l’interesse del pubblico. Non sembra essere un problema per il 18enne vicentino che ha scalato le classifiche musicali italiane in pochissimo tempo, arrivando al numero uno.

Sangiovanni: la polemica sul suo effettivo talento. La risposta con i fatti

Il singolo “Malibu” di Sangiovanni è il tormentone dell’estate 2021 ed è stato insignito dalla FIMI con il riconoscimento di triplo disco di platino. Il video ufficiale della canzone, rilasciato sulla piattaforma YouTube solo due giorni fa, sfiora al momento 2 milioni di visualizzazioni. La sola traccia audio ne conta più di 63 milioni.

Non c’è alcun dubbio che il giovane cantante sia decisamente un fenomeno musicale. Tuttavia, ha subito numerose critiche sul web da parte degli haters che lo accusano di non avere in effetti una bella voce e di fare un uso eccessivo di autotune per manipolarla e mascherare i difetti e le imperfezioni che la caratterizzano.

Il ragazzo non ha mai risposto alle critiche in maniera diretta. Ha lasciato che i fatti parlassero per lui. Sul social network Tik Tok è apparso, infatti, un video dalla sua performance al “Battiti Live“.

Sangiovanni canta a cappella il suo pezzo più famoso, “Malibu”, dal vivo. Niente strumenti, niente base, non c’è autotune ma nemmeno nessuna stonatura. Ottima prova per il giovanissimo talento della scuderia della De Filippi.