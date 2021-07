“Brave and Beautiful” anticipazioni 27 luglio: ancora nuovi intrighi

Siamo al secondo appuntamento della settimana con Brave and Beautiful. Continuano le indagini di Cesur, riuscirà a raggiungere i suoi obiettivi?

Brave and Beautiful è la nuova serie tv che sta appassionando i telespettatori italiani. Il prodotto turco arrivato qui in Italia a grande richiesta, è composto da 96 episodi per un totale di 45 minuti a puntata. Tutto è cominciato quando Cesur ha deciso di rivendicare la memoria di suo padre rovinando la vita di chi la vita gliel’ha tolta: stiamo parlando di Tashin, il padre della bellissima ragazza che ha incontrato il giorno in cui è arrivato in città. Purtroppo il loro amore è troppo ostacolato per poter essere vissuto come vorrebbero.

Brave and Beautiful, anticipazioni della prossima puntata

Che cosa accadrà domani, martedì 27 luglio nell’episodio 17? Nell’ultimo che è andato in onda, abbiamo lasciato Cesur ad indagare sulle iniziative imprenditoriali di Tashin che, dopo essersi messo in contatto con una gigantesca impresa che si occupa di costruzioni, ha deciso di pianificare l’edificazione di grattacieli a Korludag. Intanto passiamo all’altra storyline che sta appassionando tutti: nonostante Cahide non avesse accettato volentieri la pretesa di Korhan di conoscere l’infermiera Hulya, alla fine ha deciso di cedere alla richiesta del marito e così lo introduce alla persona che dovrà prendersi cura di lei durante il lungo periodo di nove mesi della gravidanza. Cosa succederà ora che non sarà più da sola e avrà proprio qualcuno a prendersi cura di lei?

L’incontro sembra essere davvero un successo per Kurhan, che senza pensarci due volte invita Hulya a trasferirsi a casa loro per poter essere più vicino a Cahide. Nonostante ciò, Cahide non apprezza la decisione di Korhan.