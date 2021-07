Camilla Caimi con un bikini incrociato sull’addome è uno schianto-FOTO

L’influencer Camilla Caimi appare sempre più bella e sensuale su instagram con la sua linea di bikini bellissimi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ʚ Camilla ɞ (@camillacaimi)

Camilla Caimi ha condiviso una foto su instagram dove indossa un bikini rosso incrociato sull’addome ed è splendida. In un’altro scatto appare vicino alla sua cara amica Sara Croce, le due ridono e scherzano con indosso i costumi della loro linea. Mostrano una complicità bellissima. Nella didascalia la Caimi ha infatti scritto:”Momenti magici” taggando l’amica Sara che ha replicato scrivendo:“Amore mio”.

LEGGI ANCHE>>>“Love is in the Air” anticipazioni 27 luglio: la verità sulla morte dei genitori di Eda

Camilla Caimi sensuale e bella su instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ʚ Camilla ɞ (@camillacaimi)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>“Bocca da baciare”, Alba Parietti mostra i suoi tre lati migliori: il primo piano seduce – FOTO

Su Instagram l’influencer è sempre più bella e sensuale tra uno scatto in bikini e un’altro fa innamorare tutti gli utenti sui social. Il suo profilo ha raggiunto i 94,2 mila followers. Nel suo account mostra molte passioni che coltiva, come il surf, la fotografia e il mare. La giovane durante il lockdown ha ammesso di aver riscoperto i suoi affetti come il fratello Nicolò a cui è molo legata. Ha consigliato poi a tutti in quel periodo, di mettersi a confronto con i propri demoni e paure. Per lei è stato un momento di riflessione su se stessa in un momento difficile per tutti.

Anche lei come molte persone ha inoltre dedicato il suo tempo rinchiusa ad allenarsi, un aspetto che ha tenuto molti in forma sia fisicamente che mentalmente. La sua visione sicuramente è stata quella di molti, ma tanti altri non sono riusciti a vivere quel periodo in modo così positivo. Per tanti è stata una tortura non poter uscire di casa. Inoltre con la paura che si faceva sempre più strada nelle loro menti. Paura del futuro, del virus, di cosa potesse fare. Ad oggi la situazione è migliorata ma ancora c’è del lavoro da fare. I vaccini stanno contribuendo ad espellere il virus ma in molti ancora decidono di non farlo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ʚ Camilla ɞ (@camillacaimi)

La Caimi su questo punto non si è espressa. Non ha detto nulla sulla sua possibile vaccinazione. Potrebbe anche aver deciso di non farla. Non tutti sono d’accordo infatti, per alcuni il vaccino è stato letale e ci sono dei dubbi. Tuttavia rimane l’unica via per tornare alla normalità quanto prima, abbandonando per sempre il ricordo del covid.