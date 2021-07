Nonostante gli anni, un successo dietro l’altro, Caterina Balivo resta sempre la stessa e per lei l’amicizia supera ogni cosa

Caterina Balivo è una donna straordinaria che, nonostante il successo riscontrato negli ultimi anni, è rimasta se stessa in ogni occasione. La semplicità e la spontaneità la contraddistinguono da tutti ed è per questo che i fan la adorano come persona e come personaggio dello spettacolo.

Da un po’ ha abbandonato la televisione, dedicandosi ai social e alla sua famiglia. Dopo il successo di “Vieni da me” ha deciso di prendersi una pausa che a quanto pare si sta trasformando in una scelta definitiva.

Caterina Balivo, vestitino a fantasia e amicizia in primo piano – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

In questo ultimo periodo Caterina Balivo ha mostrato molto sui social, condividendo con i fan alcuni momenti della sua giornata. In palestra, tempo libero e famiglia.

Non ha perso occasione di mostrare le sue parti migliori, in compagnia dei suoi cari che l’hanno sempre supportato e seguita in ogni progetto. Tra questi non è mancata la sua migliore amica Laura alla quale oggi ha dedicato una pagina di giornale attraverso un’intervista.

L’amicizia per la conduttrice è fondamentale soprattutto quella vera che non passa mai nonostante le difficoltà e i momenti bui.

“L’amicizia ti salva sempre e questa intervista divertente e commovente ne è la testimonianza! Scegliete gli amici giusti – scrive Caterina – perché sono per la vita. Qui racconto la mia amicizia con @laurascaringia dai primi balli in discoteca alle gite con i nostri figli coetanei”.

Così si mostra davanti ad una tazzina di caffè, mentre legge il giornale al bar. Indossa un vestito estivo a fiori e niente di più.

Con la Balivo il buongiorno ha l’oro in bocca e ancora una volta la conduttrice ha conquistato i fan con la sua dolcezza, spontaneità e semplicità. Basta poco per lasciare il segno e lei lo fa ogni giorno, tra una foto e un sorriso sui social.