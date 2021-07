La Fontana ha condiviso una foto dove appare bellissima su uno scoglio in Sardegna, sfoggia un corpo mozzafiato

Federica Fontana ha condiviso una foto su instagram al mare in Sardegna dove appare bellissima. Sfoggia un corpo bellissimo e tonico in un bikini blu. Nella didascalia scrive:“La voce del mare parla all’anima. Il tocco del mare è sensuale, avvolge il corpo nel suo morbido e stretto abbraccio. Kate Chopin”.

Federica Fontana bella come un sogno in vacanza

La Fontana ha condiviso una serie di foto su instagram dove appare in vacanza felice e spensierata. La conduttrice è una grande amante degli animali e appare anche con un cavallo:”Facile è pensarlo, difficile a dirlo. Un milione di anni prima dell’uomo pascolavano sulle vaste praterie solitarie vivendo di voci che solo loro riuscivano ad ascoltare. Conobbero l’uomo come la preda conosce il cacciatore, perché prima di usare i cavalli per il suo lavoro, l’uomo li uccideva per la carne. L’alleanza con l’uomo sarebbe stata sempre fragile perché il timore che egli aveva instillato nei loro cuori era troppo profondo per poterlo rimuovere. Sin da quel primo momento del Neolitico in cui un cavallo venne imbrigliato ci furono alcuni uomini che l’avevano intuito.

Essi potevano vedere nell’anima di quelle creature e lenire le ferite che vi trovavano. I segreti bisbigliati dolcemente nelle orecchie turbate: questi uomini erano conosciuti come i sussurratori”. La Fontana gira ovunque tra montagna e mare, non sta mai ferma trova sempre qualche attività da fare come scalare una montagna. Ha condiviso una foto arrivata in cima e ha scritto queste parole:”Le prime volte non si scordano mai…i primi 4000 mt nemmeno! In Svizzera ci sono 48 cime così alte da scalare. Peak Challange Breithorn è la sfida rosa al femminile che tutte noi possiamo fare! Oltre i limiti oltre le paure..provaci anche tu!”. Non solo ama stare in m mezzo alla natura la conduttrice, ma vuole anche preservarla. Nella giornata mondiale delle Api, ha condiviso una sua foto con un fiore in bocca e ha scritto:

“Oggi 20 maggio è la Giornata Mondiale delle Api. Quest’anno Eatlygram si impegna a donare 10 milioni di semi di fiori amici delle api, un piccolo gesto dal grande significato per la difesa della biodiversità del nostro Pianeta. E possibile acquistare i semi presso gli store Eataly a rendere il proprio balcone l’habitat ideale per le api”.