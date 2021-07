Morto Rodney Alcala: uno dei più sanguinari serial killer della storia

Rodney James Alcala, considerato uno dei peggiori serial killer della storia degli Stati Uniti, è morto in carcere all’età di 77 anni.

Considerato uno dei più feroci e sanguinari serial killer della storia americana, Rodney James Alcala, è morto in carcere all’età di 77 anni. Il temutissimo assassino statunitense è stato condannato a morte nel 2010 e da allora è rimasto in attesa di essere giustiziato nel penitenziario di San Quintino, a nord di San Francisco. Secondo quanto riporta il comunicato ufficiale dei funzionari della prigione, il decesso è avvenuto per cause naturali in una clinica di San Joaquin Valley, in California.

La storia di Rodney Alcala, meglio noto come “Dating Game Killer”

Rodrigo Jacques Alcala Buquor è ricordato negli Stati Uniti d’America per aver ucciso circa 130 persone in diverse parti degli Stati Uniti. L’assassino seriale statunitense è meglio conosciuto come “Dating Game Killer“, per lo spaventoso numero di omicidi di ragazzi e ragazze a cui dava appuntamento. Notizia confermata anche dall’esito delle perquisizioni. Secondo le stime dei notiziari statunitensi, nella sua abitazione erano state rinvenute oltre 1.000 foto relative ad adolescenti, ragazze e giovani donne: l’assassino attirava a sé le vittime presentandosi come un noto “fotografo professionista di successo“. Dopo averle violentate e uccise, Rodney James Alcala prendeva la macchinetta fotografica e scattava nudo accanto ai cadaveri in varie posizioni sessualmente esplicite.

Rodney James Alcala fu condannato per la prima volta nel lontano 1980 per 5 omicidi tra il 1977 e il 1979. Tra questi si ricordano il rapimento e l’omicidio della 12enne Robin Samsoe. A seguire, l’esito del DNA lo incriminò per la morte della diciottenne Jill Barcomb; della 27enne Georgia Wixted nel 1977; di Charlotte Lamb, 32 anni, nel 1978, e di Jill Parenteau, 21 anni, nel 1979. Il 7 marzo 2013, il tribunale di Manhattan gli ha conferito altri 25 anni di carcere per altri due omicidi a New York. Il serial killer era malato da tempo: ultimamente le sue condizioni di salute erano peggiorate e Rodney era in cura presso l’ospedale di San Joaquin Valley, regione meridionale nella Valle Centrale di California.

Rodney James Alcala, considerato uno dei serial killer più sanguinari e violenti della storia americana, è stato spesso paragonato al noto serial killer statunitense Ted Bundy, giustiziato nel 24 gennaio 1989.

