“Uomini e donne”: Alessia Cammarota, pesante attacco. Lei reagisce così

Alessia Cammarota è stata vittima di pesanti accuse sui social. La reazione dell’ex “Uomini e donne” ha spento gli attacchi.

Essere un’influencer può comportare ripercussioni negative? Alessia Cammarota, ex “Uomini e donne”, ne sa qualcosa visto che negli ultimi giorni è finita sotto gli attacchi degli haters. La moglie di Aldo Palmieri, conosciuto proprio nel format del Maria De Filippi, ha conquistato una grande popolarità sul web tanto che il suo profilo conta ben 817mila follower su Instagram.

Sul social racconta la sua vita professionale e personale condividendo scatti in cui si mostra sempre bellissima al fianco del marito e dei loro due bimbi. Se di recente aveva svelato nel dolore più grande come la coppia avesse avuto un aborto spontaneo, è arrivata una notizia positiva per Alessia che la vede impegnata nella riapertura del “Keep Up”, locale della sua famiglia chiuso prima del lockdown.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Francesca Chillemi spegne 36 candeline ed è bellissima – FOTO

Alessia Cammarota: critiche taglianti sul web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessiacammy (@alessia_cammy_)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > George Clooney scottante su Elisabetta Canalis: “mai così” dopo di lei

Tra i tanti commenti di apprezzamento rivolti ad Alessia Cammarotta sui social non mancano tuttavia gli attacchi. In particolare alcuni haters hanno sottolineato come sembri ingrassata.

“Si ma che ben venga oggi ho una taglia normale. Su Instagram si parla un po’ troppo di numeri. A molti viene chiesto quanto sei alta e quanto pesi, come questo fosse un parametro ma non lo è”, le parole condivise dall’ex “Uomini e donne”. Nonostante il messaggio di positività alcuni non hanno apprezzato il commento.

“Se tu sei ingrassata figurati noi”, le parole di un utente. Ne sono seguite le scuse di Alessia che ha chiesto perdono per aver trattato il tema in modo poco approfondito e con leggerezza. Ma il suo obiettivo era quello di riflettere su quanto sia forte nella vita di ognuno di noi il giudizio delle altre persone.

Inoltre in questi giorni Alessia aveva catturato l’attenzione per via del suo racconto in merito al lavoro da influencer svelando come non sia una professione semplice e come spesso venga vista con superficialità.