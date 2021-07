E’ una delle donne più belle del panorama nazionale e gli utenti di Instagram lo sanno bene tanto da non perdersi uno scatto…

Federica Nargi ha un fisico mozzafiato e uno dei volti più belli del mondo dello spettacolo e delle passerelle.

Sicuramente una delle ”Veline” più belle della storia di ”Striscia la notizia”, è passata alla storia insieme alla collega di bancone Costanza Caracciolo a suon di stacchetti e semplicità.

Proprio così, perché in un mondo spesso artefatto è sempre stata proprio la semplicità a contraddistinguerla: in molti la ricorderanno durante il concorso dove venivano selezionate le veline di ”Striscia” della stagione seguente e Federica oltre a essere una brava ballerina era anche la più bella, con o senza trucco. Questo è saltato agli occhi dei telespettatori che non hanno avuto dubbi a incoronarla come la migliore.

Per la bella romana, da quel bancone è arrivato il successo, sia in campo professionale che nella vita privata infatti a conferma del mito velina-calciatore, ha conosciuto Alessandro Matri e con lui ha costruito una splendida famiglia.

Una posa da diva a rallegrare il lunedì sera

In questo post Federica ha pubblicato uno scatto dove si mostra in tutta la sua proverbiale bellezza. Fascino, sensualità, fisico mozzafiato e sguardo magnetico che cattura.

Come resisterle?

Una foto in bianco e nero dove posa come solo una modella abituata alle passerelle sa fare. Indossa un abito con una profonda scollatura che mette in risalto il suo lato A sensazionale.

Quasi trentamila like in un’ora da parte dei suoi 3,8 milioni di followers. Segno che è davvero impossibile resistere ai suoi scatti bollenti.