“Ammazza che stacco”, Matilde Brandi sfilata bollente in minigonna: energia pazzesca – VIDEO

Matilde Brandi accende l’entusiasmo dei presenti al grande evento ed esalta le doti di super diva della tv ultra sensuale: i dettagli.

Il tempo per Matilde Brandi sembra non passare mai, come dimostrato nell’ultima performance di grande stile in occasione di un evento speciale.

L’ex gieffina dell’ultimo Grande Fratello Vip vinto dall’influencer milanese, Tommaso Zorzi ha fatto parlare molto di sè. Purtroppo nel croso della permanenza della casa, Matilde ne ha combinate di cotte e di crude, passando per la donna che in realtà non è.

Da quando è rientrata alla base, come se non bastasse, l’opinionista tv, protagonista nei vari salotti di gossip è stata silurata con un sms dal marito, Marco. A distanza di qualche mese, Matilde pare abbia scelto la strada della libertà e puntare al riscatto, ripartendo da se stessa.

Nell’ultima occasione, la showgirl ha raggiunto il massimo delle visualizzazioni, arricchendo la prestazione di malizia e seduzione

Matilde Brandi “frizzantina” su Instagram: che spettacolo

