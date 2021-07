Le Olimpiadi Tokyo2020 si stanno rivelando un successo per l’Italia, il Paese sta conquistando medaglie d’oro e d’argento

Il 23 luglio 2021 l’Italia è partita per andare a scrivere un altro pezzo di storia a Tokyo in occasione delle Olimpiadi 2020. La manifestazione sportiva è iniziata da tre giorni e per il nostro Paese si sta rivelando un successo.

Questo sembra essere proprio l’anno della rinascita, prima con gli Azzurri che hanno conquistato il primo posto agli Europei e adesso con tanti altri atleti che si stanno facendo conoscere a livello internazionale.

Tokyo2020, la vittoria del nuoto italiano maschile

L’Italia porta a casa altre quattro medaglie d’argento per la 4×100 stile libero maschile con Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo. Il gruppo ha segnato un nuovo record in 3’10”11.

E’ la prima volta che gli italiani conquistano la medaglia olimpica nella staffetta veloce. Il primo posto, cioè l’oro va agli Stati uniti in 3’08”97 e il bronzo all’Australia in 3’10”22.

L’emozione è incontenibile e dopo il successo, i quattro ragazzi non hanno perso occasione di rilasciare interviste in diretta alla Rai. “Siamo stati veramente bravi” afferma Alessandro Miressi. Poi ancora “Eravamo convintissimi di fare una grande gara”, aggiunge Lorenzo Zazzeri. “Per me era impensabile essere qui. Quando la vedrò ci crederò”, continua Manuel Frigo. “Non è una cosa da tutti i giorni”, spiega Thomas Ceccont, che ha anche vissuto le semifinali dei 100 dorso.

Per l’Italia si prospetta una giornata indimenticabile e almeno per adesso le soddisfazioni non mancano, i risultati ottenuti sono la prova evidente che sacrificio, determinazione e impegno sono alla base per una buona riuscita.

Adesso il sogno continua, tra qualche minuto gareggerà Federica Pellegrini con il suo team nei 200 stile libero. Il pubblico italiano è già pronto e non vede l’ora di sostenere la squadra femminile in questa avventura strepitosa. I pronostici affermano che sarà una gara stellare, non ci resta che attendere i risultati.