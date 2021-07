Tokyo 2020, l’Italia conquista la terza medaglia d’argento con lo skeet femminile

Diana Bacosi ha vinto la medaglia d’argento nello skeet femminile del tiro a volo, l’oro è stato invece conquistato dalla statunitense Amber English

A trionfare nello skeet femminile conquistando l’argento alle spalle di Amber English, che ha vinto la medaglia d’oro, è stata Diana Bacosi. L’azzurra vince contro avversarie molto forti: oltre che battersi contro English, è riuscita ad arrivare prima di Wei, Imprasertsuk, la Messerschmidt e Vinogradova.

Dopo i primi 30 piattelli, Bacosi ne ha guadagnati 29, 28 English e Wei e Imprasertsuk 27. L’azzurra era la campionessa uscente di categoria dopo che nelle Olimpiadi di Rio del 2016 aveva vinto la medaglia d’oro.

Tokyo 2020, la gara avvincente dello skeet femminile

Amber English non ha voluto proprio saperne di cedere il passo per la vittoria della nostra campionessa italiana, che è riuscita però a conquistare la medaglia d’argento. L’oro è stata una conquista meritata per la statunitense ma la Bacosi è stata altrettanto brava: nel finale c’è stata una lotta ad armi pari tra le due atlete che si sono date battaglia fino all’ultimo piattello.

Peccato per gli errori che la ragazza umbra ha commesso nel finale di partita, senza quest’ultimi avrebbe di sicuro vinto la medaglia d’ oro. Sul terzo gradino del podio salita la la cinese Meng Wei, conquistando il bronzo. Un sogno quello di Diana Bacosi di arrivare a vincere l’oro che va a sbattere contro il muro della statunitense Amber English, che ha condotto il suo Paese a stelle e strisce a vincere la medaglia più ambita in questa disciplina dello skeet femminile.

Grazie alla vittoria del secondo posto del podio nella disciplina del tiro a volo, l’Italia conquista la sua ottava medaglia in questa edizione delle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’altra atleta italiana Chiara Cainero è stata eliminata: per lei solo la 20esima posizione con un punteggio di 114/125.

La 43enne di Udine aveva vinto l’argento ai Giochi Olimpici di Rio del 2016 (in quell’ occasione a vincere l’oro fu proprio la sua connazionale e protagonista odierna la 38enne di Città della Pieve Diana Bacosi) ed era stata campionessa olimpica a Pechino 2008.