Accadde oggi, 27 Luglio. Vincenzo Nibali vince il Tour de France

Accadde oggi. Il 27 Luglio è il 208° giorno del calendario gregoriano. Mancano 157 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 27 Luglio è il Giorno della vittoria nella grande guerra di liberazione della patria in Corea del Nord. In Vietnam si svolge il Giorno della memoria dei martiri di guerra. Si ricordano San Celestino I, Papa, San Simeone Stilita il Vecchio, Santi Clemente di Ocrida, Gorazd, Naum di Ocrida, Sava di Serbia e Angelario, apostoli della Bulgaria e San Bertoldo di Garsten, abate benedettino.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

1452 – Nasce lo storico nobile italiano Ludovico Maria Sforza, detto Ludovico il moro

1794 – Rivoluzione francese: la Convenzione ordina l’arresto di Maximilien de Robespierre

1789 – Fondato il Dipartimento degli Affari Esteri del governo federale degli Stati Uniti (che diverrà il futuro Dipartimento di Stato)

1824 – Nasce lo scrittore francese Alexandre Dumas figlio

1835 – Nasce il poeta, premio Nobel, Giosuè Carducci

1844 – Muore lo scienziato inglese, fisico, chimico e meteorologo John Dalton

1917 – Nasce il critico cinematografico Mario Verdone, critico cinematografico, padre dell’attore e regista Carlo Verdone, suocero di Christian De Sica

1921 – Isolato per la prima volta l’ormone insulina presso l’Università di Toronto

1929 – Primo romanzo di Alberto Moravia, Gli indifferenti

1940 – Bugs Bunny fa il suo debutto ufficiale nel cartone animato A Wild Hare

1939 – Nasce il cantante Peppino Di Capri

1955 – Finisce l’occupazione Alleata dell’Austria, che era iniziata alla fine della Seconda guerra mondiale

1968 – Nasce l’attrice siciliana Maria Grazia Cucinotta

1972 – Nasce la cantante Petra Magoni

1982 – Negli Stati Uniti presa la decisione di denominare la “sindrome da immunodeficienza acquisita” (Acquired Immune Deficiency Syndrome) con il suo acronimo AIDS, al posto di GRID, acronimo di Gay-Related Immune Deficiency, data l’assenza di correlazioni tra l’omossessualità e la malattia

1982 – Nasce il pugile e personaggio televisivo Clemente Russo

1986 – I Queen si esibiscono a Budapest. É il primo gruppo occidentale a esibirsi in un paese dell’est comunista

1992 – A pochi mesi dalla strage di Capaci e dopo otto giorni dalla strage di Via d’Amelio in cui morì Paolo Borsellino, il commissario dell’anti-racket Giovanni Lizzio viene assassinato dalla mafia

1993 – In Italia esplodono tre auto bomba quasi contemporaneamente dopo le 23.15: una a Milano, nei giardini di Via Palestro. Muoiono sei persone. Le altre due a Roma, danneggiando gravemente la Chiesa di San Giorgio al Velabro e la Basilica di San Giovanni in Laterano

2012 – Cerimonia di apertura dei Giochi della XXX Olimpiade a Londra

2014 – Il messinese Vincenzo Nibali vince il Tour de France

2018 – Si verifica l’eclissi lunare più lunga del XXI secolo