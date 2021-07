Il giornalista Focolari parlando del possibile rinnovo di Chiellini con la Juventus ha detto di immaginare il centrale in coppia con un altro grande difensore in un top club.

La Juventus sta valutando le mosse sul calciomercato sia in entrata che in uscita. Tra le trattative in ballo vi sarebbe anche quello per il nuovo contratto di Giorgio Chiellini. Il difensore, reduce dalla vittoria dell’Europeo con la Nazionale italiana, è al momento svincolato considerato che il suo contratto è scaduto lo scorso 30 giugno.

Secondo le varie indiscrezioni, il futuro del centrale classe 1984 dovrebbe essere ancora legato alla Vecchia Signora, ma ancora non ci sono conferme. In merito ha parlato il giornalista Furio Focolari, il quale ha affermato di immaginare Chiellini far coppia con un altro grande centrale in un top club europeo.

Calciomercato Juventus, Focolari: “Chiellini? Lo immagino in coppia con Ramos al Psg”

Lo scorso 30 giugno è scaduto il contratto di Giorgio Chiellini che al momento, dunque, è svincolato. Nonostante il contratto in scadenza, il giocatore non ha trovato nei mesi scorsi un’intesa con la Juventus, dove è arrivato nel giugno del 2005.

Il difensore, che il prossimo 14 agosto festeggerà i 37 anni, si trova in vacanza dopo la vittoria ad Euro2020 con la Nazionale italiana. Terminate le vacanze con la famiglia, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, si siederà a tavolino con la dirigenza bianconera per trovare un accordo e legarsi ancora al club in cui ha trascorso gran parte della carriera. Si parlerebbe di un rinnovo annuale, sino a giugno del 2022, o biennale, sino al 2023, con un leggero aumento dell’ingaggio.

C’è chi però vede il futuro di Chiellini ancora sui campi da gioco, ma lontano da Torino. Il giornalista Furio Focolari, ai microfoni di Radio Radio, secondo quanto riporta la redazione di calciomercato.it, avrebbe affermato: “Leggo della Juve che aspetta Chiellini. Io non capisco: se non ha più un contratto perché lo aspetterebbero? Lui teoricamente non dovrebbe nemmeno tornare a Torino”.

Il giornalista ha poi proseguito affermando di immaginare una coppia centrale al Paris Saint-Germain formata proprio dal difensore italiano e Sergio Ramos, approdato a Parigi da poche settimane dopo l’addio al Real Madrid.

Infine, Focolari ha concluso spiegando che considerata l’età, il centrale classe 1984 non potrà giocare con costanza tutte le partite della prossima stagione, ma quando scende in campo è autore di grandi prestazioni, come quelle viste agli Europei.