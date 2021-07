Federica Pellegrini è più carica che mai. La nuotatrice infatti sul suo ultimo post mostra grinta e tanta esperienza: i fans sono pazzi di lei.

L’abbiamo già appurato con gli ultimi Europei di calcio, l’esperienza ripaga e ricompensa sempre. E così anche alle Olimpiadi di Tokyo dove tra i protagonisti assoluti c’è lei, Federica Pellegrini. La nuotatrice, simbolo del nostro paese nel mondo è il nemico da battere.

Esperienza, dedizione ma anche tanta emozione per un evento sportivo importante come quello che si sta disputando in questi giorni e che porta l’Italia a ricevere subito i primi riconoscimenti. Ma tutti gli occhi sono su di lei, Fede, che ha da poco postato del nuovo contenuto sul web, scopriamolo insieme.

Federica Pellegrini, la carica di una leonessa: web in estasi

“Ci proviamo fino all’ultimo metro🦁 esattamente da questa corsia…..” così commenta l’ultimo post la Pellegrini dal quale si evince la carica dell’atleta. Come una leonessa – non a caso l’emoji utilizzato dalla stessa – pronta in piscina per dare il meglio di sé. Costume olimpionico con tanto di scritta in giapponese lungo il lato sinistro dell’addome verso il fianco, attillatissimo come se fosse una seconda pelle ma che permette di ammirare il corpo muscoloso di Federica.

I commenti provengono da tutti, Eurosport Italia, “Che tempo che fa” che le fanno i complimenti a volti noti sia dello sport che delle tv e poi loro, i followers che la seguono sempre con stima, ammirazione. Tra i commenti che ha ricevuto più like, c’è quello scritto da un fan: “Dai fede credici…metti il fuoco nelle braccia come se l’acqua non riuscisse a spegnerlo!!! Dai fede Ca..o siamo con te”

Quasi 100 mila like in un’ora, numeri da capogiro ma per la Pellegrini sono numeri ordinari.

La grinta e la voglia di superare i suoi stessi record. La Pellegrini è pronta a dare spettacolo e noi non possiamo che ammirarla, siamo certi insomma che ne vedremo delle belle.