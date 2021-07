“Ci sveli il tuo segreto?” Alba Parietti, il confronto in costume tra ieri e oggi. Stupefacente – FOTO

Alba Parietti. La celebre showgirl pubblica sul suo profilo Instagram due foto in costume, una risale ai suoi 17 anni, l’altra è stata scattata ai giorni nostri. Il confronto è incredibile

La celebre presentatrice televisiva e showgirl torinese Alba Parietti ha spento 60 candeline poche settimane fa, esattamente il 2 luglio scorso. Dando un rapido sguardo ai suoi scatti più recenti è letteralmente impossibile da credere: il suo aspetto giovanile, la forma invidiabile e il dirompente sex appeal che ancora emana, la rendono un esempio di come il passare del tempo non debba essere visto con timore ma come riscoperta della propria carica vitale.

Alba Parietti: due foto a confronto a 17 e 60 anni. Impossibile da credere

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

L’Isola delle Baleari di Ibiza è la meta scelta da Alba Parietti per le sue vacanze estive 2021. La conduttrice usa il suo seguitissimo profilo Instagram (oltre 455mila follower) pubblicando testimonianza dei momenti da sogno che sta vivendo tra tramonti suggestivi e applausi scroscianti dei passeggeri in delirio, felici di aver condiviso il viaggio in aereo con un personaggio tanto celebre e amato.

Sul popolare social network ha pubblicato anche la foto di una delle tappe imprescindibili del suo tour nella località spagnola, un negozio di beachwear di Pedro Castañeda.

Fa sfoggio di un outfit da sogno: un costume intero di colore scuro che però lascia scoperti i fianchi, con profondissima scollatura. Impossibile non rendersi conto della perfetta forma della showgirl. A 60 anni il suo corpo non ha subito l’inesorabile passare del tempo ma appare come un’eterna ragazzina.

A supporto di questa tesi, la stessa Parietti ha pubblicato immediatamente dopo uno scatto che la ritrae in bikini all’età di 17 anni. Il paragone con i giorni nostri nasce spontaneamente. La maturità non ha fatto altro che conferire maggior fascino alla conduttrice, non togliendo nulla alla sua silhouette. A onor del vero, la donna non ha mai fatto mistero di essere ricorsa più volte all’ausilio della chirurgia estetica, tuttavia i sacrifici per mantenersi in modo così strepitoso sono tutti suoi.

Come la stessa Alba Parietti racconta, la foto risale alla sua candidatura a Miss Universo, a Perth (Australia). Rinunciò al titolo per continuare il suo impegno di novella presentatrice in Italia e perché all’epoca non se la sentiva di stare lontana da casa per due mesi, lasciando famiglia, amici e fidanzato. “Una vera follia, mio padre se lo rinfacciò per tutta la vita” – ricorda la Parietti.

I fan guardano entrambi gli scatti e omaggiano l’artista con commenti carichi d’entusiasmo: “Ci sveli il segreto della tua forma fisica?”, “Che schianto!”, “Forse non è andata poi così male perché sei rimasta in Italia, senza titolo di bellezza a livello mondiale, è vero, ma con una carriera comunque importante e di cui essere orgogliosa perché ha valorizzato la tua ‘testa'”.