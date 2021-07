“Avanti un altro”, boom di critiche per Giulia De Lellis, la FOTO di coppia scatena la polemica

“Avanti un altro”, boom di critiche per Giulia De Lellis. La conduttrice, sotto l’ultimo scatto di coppia, ha ricevuto apprezzamenti ma anche molti insulti

Giulia De Lellis non riesce minimamente a contenere la propria felicità. Tutto, nella vita della modella, sembra scorrere per il verso giusto. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, che continua la propria brillante carriera di influencer con un seguito pari a 5 milioni di fan, si è recentemente approcciata al mondo della conduzione, e con grande successo. L’esperienza a “Love Island Italia” ha infatti ottenuto un riscontro inaspettato. Parallelamente, anche dal punto di vista sentimentale la situazione appare più che distesa, sebbene le polemiche nei confronti della De Lellis non manchino: l’ultimo scatto con Carlo Beretta, a tal proposito, ha ricevuto apprezzamenti ma anche molte critiche.

Boom di critiche per Giulia De Lellis, la FOTO di coppia scatena la polemica

