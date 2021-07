I due formidabili attori Emily Blunt e Dwayne Johnson sono apparsi bellissimi e sorridenti alla premiere del nuovo film Disney

Emily Blunt e Dwayne Johnson a Disneyland per la premiere del nuovo film Disney Jungle Cruise. I due si sono presentati in pandan, vestiti entrambi di bianco e beige, una coppia magnifica. Da domani 28 luglio il film sarà disponibile in tutte le sale cinematografiche e dal 30 luglio sarà disponibile anche sulla piattaforma Disney con l’accesso Vip a pagamento supplementare.

Emily Blunt e Dwayne Johnson nel nuovo film Disney

I due attori amatissimi entrambi dal pubblico, sono i protagonisti di un nuovo film d’avventura firmato Disney. Johnson interpreta il capitano di un battello fluviale che viene ingaggiato per accompagnare due fratelli in una missione nella giungla. La Blunt invece interpreta una ricercatrice che arriva da Londra in cerca di un albero dalle proprietà curative che secondo lei salverà il mondo. Anche lei si affiderà a Frank per questo suo viaggio lungo il Rio delle Amazzoni. Ma durante il viaggio incontreranno non pochi ostacoli, tra pericoli e rivali agguerriti. Un’avventura che promette di divertire e intrattenere con colpi di scena e scenografie da sogno.

Dwayne Johnson è anche produttore del film oltre che il protagonista. La regia è di Jaume Collet-Serra. Gli altri attori coinvolti sono Jack Whitehall, Jesse Plemons, Edgar Ramirez, Paul Giamatti e anche Andy Nyman. La critica ha già espresso qualche pensiero sul film, il riscontro è positivo, c’è molto entusiasmo. Addirittura è stato paragonato al meraviglioso capolavoro di Pirati dei Caraibi con Johnny Depp e anche a La Mummia 1999. In molti hanno commentato la pazzesca chimica che c’è tra The Rock e la Blunt, i due hanno un alchimia innegabile si dice. Anche gli effetti speciali vengono premiati e ritenuti paragonabili a Pirati dei Caraibi, anche se per alcuni non si batte Jack Sparrow e le sue avventure.

Dwayne Johnson per due anni ha ripetuto che il film è ispirato a Indiana Jones e Alla ricerca della Pietra verde. E molti infatti riconoscono lo stile di queste film storici che anni fa hanno incantato il mondo. Adesso tocca a Jungle Cruise conquistare tutti e allora forza e tutti al cinema!