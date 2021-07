Paola Turani sta per diventare mamma per la prima volta e non sta più nella pelle, la dedica a suo marito commuove il web

Si è fatta conoscere con la pubblicazione di alcuni scatti su Instagram che sono diventati virali, oggi è una delle influencer più seguite negli ultimi tempi. Stiamo parlando di Paola Turani, capelli castani e occhi celesti, originaria di Bergamo.

Su Instagram è seguita da quasi due milioni di follower con i quali condivide non solo foto professionali ma anche alcuni momenti della sua vita. Il più bello? La notizia della sua gravidanza.

GUARDA QUI>>“Regina delle meraviglie”, Roberta Morise scopre la schiena e strega i follower – FOTO

Paola Turani con la pancia e in bikini, la FOTO più bella

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani)

GUARDA QUI>>“Temptation Island”, ultima puntata 27 luglio: resa dei conti e colpi di scena

Paola Turani e Riccardo Serpellini stanno insieme da dieci anni ed oggi finalmente coronano il loro sogno: diventare genitori. Hanno dovuto affrontare tante difficoltà, sfide ma poi all’improvviso è arrivata la bella notizia: l’arrivo di un bambino.

L’influencer ha condiviso tutto con il web, la sua seconda famiglia, senza nascondere nulla o tralasciare nessun particolare. Fin dall’inizio con il test di gravidanza e poi la scoperta del sesso. Oggi, invece, ha pubblicato una foto commovente: mamma e papà a bordo piscina, lui le bacia la pancia e lei lo guarda con lo sguardo pieno d’amore.

“In questi dieci anni insieme, sognando il nostro futuro, di una cosa sono sempre stata fortemente convinta: che saresti stato un padre meraviglioso, premuroso e presente – scrive la modella – Beh, manca sempre meno alla nascita del nostro bimbo e sono sempre più certa che lo sarai… amore mio sarai un padre fantastico, siamo così fortunati ad averti”.

I fan non vedono l’ora di conoscere il piccolo in arrivo, manca sempre meno e sono tutti emozionati. Molti pensano che la Turani sarà una mamma fantastica, oltre che bellissima. Premurosa, sensibile e attenta ad ogni particolare. D’altronde avere un figlio è quello che ha sempre desiderato ed ora finalmente sta per realizzare il suo sogno.