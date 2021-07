“Regina delle meraviglie”, Roberta Morise scopre la schiena e strega i follower – FOTO

Roberta Morise ha condiviso una foto spettacolare sui social network che ha lasciato di stucco migliaia di follower

La ex modella italiana Roberta Morise pubblica spesso scatti sui social network e soprattutto su Instagram di una bellezza infinita che lasciano sempre i fan a bocca aperta. La bella conduttrice televisiva questa volta regala al suo pubblico una foto in cui ha la schiena completamente nuda se non fosse per i laccetti del costume che indossa.

Il viso è ripreso di profilo e comunica tanto incanto: i fan sono sempre più innamorati pazzi di lei. Il suo post ha ricevuto più di duemila like e tanti commenti.

Roberta Morise, la foto dove sembra una dea

