Al Bano lapidario, nessuna tolleranza per loro: “St****i” – VIDEO

Al Bano si lascia andare a considerazioni forti su Instagram. La tolleranza del cantante viene meno davanti al terribile gesto, il giudizio è severissimo

Uno dei volti più famosi della musica italiana all’estero, con canzoni che ne hanno fatto la storia, Al Bano rappresenta un punto di riferimento imprescindibile, che permea anche altri aspetti dello spettacolo.

Artista a tutto tondo, è anche un amatissimo personaggio televisivo, che dopo più di 50 anni di onorevole ed impareggiabile carriera, continua a raccogliere enorme successo, anche nel pubblico dei più giovani. Sua grande peculiarità, unisce le diverse fasce d’età, grazie ai brani indimenticabili che hanno segnato la vita di intere generazioni, ma anche per la naturale simpatia, che fa di lui una presenza sempre attuale e rasserenante.

Insieme a Romina Power, sua partner nella vita fino al ’99, e artistica fino ad oggi, hanno composto la coppia più iconica, con la gioia e l’allegria che ancora oggi trasportano nelle loro esibizioni. Anche su Instagram riscontra grande popolarità, ma nell’ultimo video postato il cantante evidenzia un’umore differente. Il gesto è davvero intollerabile, e la sua reazione decisamente inedita.

Al Bano, il giudizio è lapidario

AL Bano si sfoga su Instagram rispetto ad alcune notizie lette sul web, di natura totalmente infondata, che hanno animato la sua ira, per una reazione totalmente inaudita. Il giudizio è diretto ai responsabili delle fake news che spopolano sul web, riportando false notizie, nelle quali si rischia di inciampare. L’informazione fasulla fa infuriare il cantante, che esprime la sua totale intolleranza nei confronti dei responsabili delle ultime presenti sul web, riferite proprio alla giornata di oggi, 27 luglio 2021.

Prima fra tutte, quella che riguarda un’inesistente eclissi lunare in previsione alle 21:30, fenomeno di rarissima natura, che come ricorda l’artista, è un evento che si presenta solo ogni cento anni. Ma a ricevere la sua più indignata reazione, è la “bufala” che riguarderebbe il suo stato di salute, in particolare un malore imprecisato che non ha mai colpito il cantante.

“Secondo me stanno male di cervello quelli che lanciano certe idee, ma sono da ricoverare! St****i!!!“, il giudizio di è giustamente lapidario e forte, forse abbastanza da dissuadere i colpevoli da prossimi episodi simili.