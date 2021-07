Alessandro Cattelan, arriva l’ufficialità: la FOTO non lascia alcun dubbio

Alessandro Cattelan, il presentatore si fa trovare pronto per questa nuova avventura. Arriva l’ufficialità: i fans sono già in delirio.

Alessandro Cattelan è pronto per dare avvio ad una nuova fase della sua nuova vita professionale. Già lo aveva annunciato tempo fa, quando dopo numerosi anni di conduzione di “X Factor” ha lasciato il timone del talent. Chi ama seguire il presentatore aveva già colto che ci fosse qualcosa di nuovo nell’aria e così è stato…dopo mesi di curiosità e incertezze, la foto di Cattelan non lascia alcun dubbio.

Il suo ultimo post infatti che appare sia su Facebook che su Instagram spiazza tutti, da settembre vedremo Cattelan in televisione e adesso sappiamo anche dove.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Cecilia Rodriguez, incidente a Milano: paura per l’ex gieffina – FOTO

Alessandro Cattelan, la foto inequivocabile: ecco dove lo vedremo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Cattelan (@alecattelan)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Antonella Elia a bordo di un mezzo particolare con il suo Pietro-FOTO

Alessandro Cattelan, più elegante che mai: abito classico grigio scuro, spezzato da una camicia bianca ed una cravatta rigata sui toni scuri. Un tocco glam è dato dalle lenti scure che ne occultano lo sguardo ma difficilmente riesce a nascondere lo stato d’animo del presentatore che si mostra felice ma anche emozionato per quello che sta vivendo.

La sua infatti non è una foto qualunque ma accanto alla statua del cavallo morente, il simbolo per eccellenza di viale Mazzini, sede RAI. Non scrive altro infatti Alessandro. Tra le storie qualche ora prima aveva già comunicato che si trovava in un albergo di Roma, indizio troppo generico che poi ha dato luce al vero e proprio scoop finale.

Tantissimi i commenti di volti noti, dall’attrice Matilde Gioli a Marco Mengoni e Andrea Delogu. “Mi mancheranno le tue giacche psichedeliche” scrive una fan “chi dice che mancheranno?” risponde Cattelan. A quanto pare non tutti sono felici del passaggio in RAI temendo che il personaggio possa essere “snaturato”.

In molti lo vorrebbero al “Festival di Sanremo”. Tempo fa si vociferava della conduzione dell’“Eurovision Song Contest“ (insieme a Chiara Ferragni). Non resta che attendere ulteriori sviluppi di questa vicenda che ha incuriosito il web.