“Il sole sei tu”. Alice De Bortoli: il bikini multicolor in piscina. É un sogno a occhi aperti – FOTO

Alice De Bortoli. L’influencer, divenuta celebre grazie alla sua partecipazione a “Il Collegio”, continua a spopolare sui social network. Le sue foto scatenano i fan

Classe 2003, Alice De Bortoli è una giovanissima influencer. Compirà 18 anni il prossimo ottobre 2021 ma ha già fatto breccia nel cuore di moltissimi fan. Il suo profilo Instagram conta al momento 2,1 milioni di follower, cifra superata su Tik Tok dove invece sfiora 3 milioni di utenti che giornalmente aspettano novità sulla propria beniamina.

É originaria di Treviso, città dove ancora frequenta il Liceo Scienze Umane con indirizzo economico sociale. La ragazza ha avuto un’impennata di popolarità parteciando al docu-reality andato in onda su Rai 2 Il Collegio (terza edizione).

Alice De Bortoli: la foto in piscina che fa scatenare i fan

Alice De Bortoli usa Instagram come una sorta di diario digitale in cui condividere tutte le sue passioni con gli utenti. Al primo posto sicuramente c’è la danza, una disciplina che pratica da quando aveva solo 9 anni.

Tanta energia ripone anche nel fitness; pubblica spesso immagini delle dure sessioni di allenamento in palestra che hanno portato decisamente i loro frutti. La giovanissima ragazza ha un fisico eccezionale, la stagione estiva è sicuramente un ottimo periodo per metterlo in mostra e sfoggiare i suoi allegri costumi.

L’ultima condivisione la vede infatti trovare refrigerio in una lussuosa piscina. In poche ore guadagna oltre 200mila like. Indossa un bikini multicolor e lascia ai fan una preziosa riflessione sulla vita e sulla resilienza: “Io che so di per certo che dietro a queste nuvole mi aspetta sempre il sole. Io cerco il sole, so che c’è…anche se, a volte, il grigio prevale sulla luce. Il sole è la mia sicurezza, la mia fiducia, quella che cerco tutti i giorni e che mi salva nei momenti NO. Credo in lui, lo paragono ad una persona amata che, anche sotto la pioggia, mi aspetta sempre”.

Parole di ammirazione arrivano dai follower che commentano entusiasti: “Sei tu il sole”, “Stupenda”, “Alice, ti amo”, “Non so se è più bella il mare o lei”.