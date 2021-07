“Non so farlo”, Anna Tatangelo in bikini che scoppia fa una confessione inaspettata. Che fisico… – FOTO

Questa volta Anna Tatangelo si è superata pubblicando una serie di foto incredibile in bikini mentre è al mare in una splendida località di vacanza

La cantante Anna Tatangelo si gode il sole della Puglia e precisamente di Castellaneta Marina in provincia di Taranto in uno meraviglioso hotel a 5 stelle, il “Kalidria Hotel & Thalasso SPA“. Si è lasciata fotografare su un lettino da mare e indossa un costumino striminzito a due pezzi colorato sotto e bianco sopra, che mette in risalto le sue abbondati curve, come il suo generoso lato a.

I fan l’hanno immediatamente subissata di commenti e like, che, dalla pubblicazione di dieci ore fa del post, le hanno già regalato quasi 100mila cuoricini di apprezzamento e oltre 800 commenti.

Anna Tatangelo, le foto in bikini al sole della Puglia

