Chiara Ferragni seduta sul suo jet fa ritorno a Milano-FOTO

Chiara Ferragni insieme al marito Fedez e ad alcuni amici, sono volati in Puglia con il jet super lusso di Chiara. Hanno trascorso qualche giorno di relax nella Masseria Torre Maizza a Rocco Forte Hotel. Dove l’influencer ha raccontato che 5 anni prima ci era andata da sola ed era in quel momento che aveva appena cominciato a sentirsi con Fedez.

Chiara Ferragni e le critiche per il jet

In molti hanno criticato l’uso del jet privato per un volo nazionale. In molti accusano la Ferragni e Fedez di essere incoerenti perché si definiscono ecologisti, ma poi prendono un jet privato per volare in Puglia. Vengono poi accusati anche di fare tutto questo solo per ottenere più visibilità ed essere idolatrati. I Ferragnez non hanno voluto dare conto alle critiche che gli sono state rivolte dagli utenti. Hanno scelto in silenzio. Appena tornati a Milano hanno poi condiviso una foto di famiglia scrivendo:”Reunited”. Quello che conta poi è la famiglia e loro lo sanno bene.

La Ferragni poi affronta anche il discorso del vaccino. Condivide le stories di un ragazzo che parla dell’argomento. Spiega che ci sono stati anche dei morti per covid under 40 e quindi non ha senso fare il ragionamento che se si è giovani non bisogna vaccinarsi perché è più rischioso. La Ferragni vuole quindi rendere noto che lei è pro il vaccino e che secondo lei tutti dovrebbero farlo perché è l’unico modo per fermare l’epidemia. Indubbiamente il punto di vista dell’influencer potrà indirizzare alcune persone dal momento che sono in 24,4 milioni che la seguono. In ogni caso come spiega il ragazzo nel video, inevitabilmente il covid arriverà prima o poi, sia tramite vaccino che tramite contagio.

Il vaccino è la via più sicura secondo lui e molti virologi di tutelarsi e sopratutto di arrivare ad un’immunità di gregge che ci permetterà di riappropriaci delle nostre vite. Dal 6 agosto oltretutto occorrerà possedere il Green pass per entrare in molti posti chiusi, come il cinema e ristoranti. Pertanto diventerà praticamente obbligatorio vaccinarsi.