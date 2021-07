“Toglilo e completa il capolavoro”, Eleonora Boi il bikini contiene a malapena: senza è uguale – FOTO

Eleonora Boi ha pubblicato di recente uno scatto su Instagram che ha fatto restare tutti a bocca aperta: che fisico!

La giornalista sarda, Eleonora Boi ha guadagnato in visibilità e stima sui social network, dopo l’ultima foto pubblicata su Instagram.

Con il passare del tempo, la showgirl e compagna di vita del cestista, Danilo Gallinari ha allargato gli orizzonti professionali con la conduzione di “Occhi di Calcio“. Per lei si tratta del coronamento di una carriera vissuta a pieni voti su Italia 1, dietro il “bancone” degli studi di Sportmediaset.

Eleonora ha sempre fatto valere professionalità, intuito ed eleganza, tre doti innate che fanno di lei, una giornalista imepccabile sotto tutti i punti di vista.

Con altri volti femminili di stampa sportiva in rampa di lancio, Eleonora pare aver perso credito in tv. Ma il supporto dei followers negli anni a venire ha contribuito ad allargare la sua visibilità in altri lidi

Eleonora Boi, capolavoro di bellezza in costume: stratosferica

