Barbara D’Urso non molla mai e continua il suo percorso a testa alta, critiche e giudizi non sembrano preoccuparla, ma cosa farà a settembre?

E’ la regina dei salotti televisivi, è la star della tv, Barbara D’Urso è un vulcano in eruzione che in questi ultimi anni ne ha fatta di strada per conquistare il pubblico italiano. Nel corso della sua carriera i telespettatori più appassionati l’hanno seguita ovunque.

Da mesi, però, sembra che le cose per lei non stiano andando nel verso giusto, tanto che non sappiamo ancora se Mediaset abbia confermato o meno i suoi programmi per la prossima stagione.

Barbara D’Urso: lontano dalle critiche, pronta per una nuova sfida – FOTO

