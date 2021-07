Federica Sciarelli, spunta la notizia bomba sulla conduttrice: quello che proprio non sapevate sulla padrona di casa di “Chi l’ha visto?”

Il curriculum di Federica Sciarelli è lunghissimo e non manca di suscitare le invidie dei suoi colleghi. La maggior parte del pubblico la conosce nel ruolo di padrona di casa all’interno di “Chi l’ha visto?”. La trasmissione, uno dei prodotti di punta di Rai 3, raccoglie sempre il pieno di ascolti, specialmente da quando l’amatissima presentatrice ne è al timone.

Tuttavia, nella carriera della Sciarelli, la conduzione è arrivata solo in un secondo momento. Federica ha infatti esordito in televisione come giornalista al “TG3”, non mancando di raccogliere grandi consensi. Moltissime sono le curiosità sulla presentatrice, ed una di queste è emersa solo poco tempo fa: nessuno se lo sarebbe mai aspettato da lei.

Federica Sciarelli, spunta la notizia bomba sulla conduttrice: l’ha fatto davvero

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Gazzetta dello Spettacolo® (@gazzettaspettacolo_official)

Sono moltissime le curiosità che il pubblico proprio non conosceva di Federica Sciarelli. La conduttrice, che dal 2005 è al timone di “Chi l’ha visto?”, ha un passato da giornalista politica che le ha permesso di divenire uno dei volti più affermati del settore. La presentatrice di Rai 3 è anche cronista parlamentare e consigliera dell’Ordine dei giornalisti del Lazio, un titolo che le ha fatto guadagnare ulteriore prestigio. Non manca, nel suo curriculum, anche l’esperienza come scrittrice: la Sciarelli ha infatti pubblicato diverse opere, approfondendo fatti di cronaca che le stavano particolarmente a cuore.

Di recente, alcuni siti hanno posto l’accento su un fatto senza dubbio insolito di cui si rese protagonista. Si tratta del “Roma Gay Pride” che ha avuto luogo nel 2015, e che ha visto, tra i partecipanti, anche la conduttrice di “Chi l’ha visto?”. Contrariamente alle aspettative, Federica era addirittura la madrina dell’evento.

Un episodio che ha fatto molto scalpore e che ha permesso al pubblico di scoprire molte altre cose sulla conduttrice, tra cui il supporto alla comunità LGBT.