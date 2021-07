“Senza parole”, Francesca Ferragni scollatura profonda e senza reggiseno: “cin cin” e perdi la testa – FOTO

Francesca Ferragni “ubriaca” i followers di Instagram con una bellezza sontuosa aperitivo pomeridiano ad alta temperatura.

Standing ovation per la bellissima Francesca Ferragni, la più attiva e partecipativa sul web, tra le sorelle imprenditrici.

Dopo aver conseguito la laurea in Odontoiatria, sua grande aspirazione sin da bambina, la web influencer milanese si è riversata in men che non si dica, sui social network aumentando gradualmente la sua notorietà.

Nelle ore più calde della giornata, Francesca sceglie il verde dei prati al mare cristallino. Ospite della Tenuta Serrardesca di “Maria Acquaroli” ha trascorso una giornata in compagnia degli amici e del buon vino.

Nell’occasione, una Francesca meno sobria del previsto regge un calice di champagne e brinda alla “salute” in generale. Una bellezza raggiante e a cielo aperto conserva un’abbronzatura speciale, acquisista in qusti giorni roventi, trascorsi in piscina insieme al fidanzato tra baci, coccole e abbracci incandescenti

Francesca Ferragni il ritratto di una dea nel giardino dell'”Eden”: fan in delirio

