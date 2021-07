“Sei un sole”, Roberta Morise: il costume non trattiene le sue curve esplosive – FOTO

Roberta Morise ha condiviso una foto con un costume bianco che non riesce a trattenere le sue forme esplosive ben in evidenza: la showgirl è divina

La conduttrice televisiva Roberta Morise ha condiviso una foto spettacolare sulla spiaggia con alle spalle un bel paesaggio verde. La ex modella sorride di gusto al fortunato fotografo e indossa un costume intero bianco che le mette in risalto tutto il fisico statuario ma soprattutto il suo lato a esageratamente generoso e perfetto.

Il suo seno infatti risalta dal costume, che non trattiene le sue forme. I fan sono pazzi di lei e in molti hanno commentato il suo post, pubblicato solo tredici ore fa.

Roberta Morise, la foto che fa perdere la testa ai fan

La bellissima Roberta ha lasciato di stucco i suoi seguaci e per non essere una influencer ha un pubblico abbastanza folto, quasi 100mila follower, che ne ammirano la classe, l’eleganza, la bellezza e la professionalità nello svolgere il suo lavoro. A proposito della sua carriera, la Morise ha iniziato a farsi conoscere nel 2004 arrivando quinta a Miss Italia.

Nello stesso anno è stata una delle coriste del programma “I raccomandati” condotto dall’amato Carlo Conti. Sempre nello stesso periodo il presentatore toscano l’ha voluta per condurre insieme a lui “L’anno che verrà“, programma che va in onda nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio.

Con Conti ha intessuto anche una relazione amorosa terminata nel 2011. In seguito ha svolto il ruolo di valletta e madrina in due trasmissioni famose, “L’Eredità” e “I migliori anni“, in onda sempre su Rai 1. La Morise è anche una cantante e il 15 giugno 2011 è uscito il suo primo e unico disco “È soltanto una favola“, il cui primo singolo è stato “Dubidoo“.

Dal 2018 al 2020 ha affiancato Giancarlo Magalli nella conduzione dello storico programma dell’ora di pranzo della TV di Stato, “I fatti vostri“. L’anno scorso è uscita una sua cover di “A mano a mano“, la nota canzone di Rino Gaetano, genio della musica, scomparso troppo presto a soli 30 anni a causa di un incidente.