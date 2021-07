Tommaso Zorzi contro Francesco Oppini: tra di loro è finita per sempre?

Ieri notte, Tommaso Zorzi si è scagliato contro Francesco Oppini su Twitter, lanciandogli frecciatine (perché Oppini Twitter non ce l’ha) ed è scoppiata la bufera

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip lo scorso settembre e da allora erano diventati quasi inseparabili. Tra loro era sbocciato un sentimento vero, sincero, autentico, tenevano l’uno all’altro nello stesso modo e dopo la fine del programma sembravano determinati a non separarsi più. Tra i vari weekend trascorsi insieme e le volte in cui sono stati avvistati da fans discreti, hanno continuato a vedersi e ad essere una cosa sola proprio come lo erano stati nella casa più spiata d’Italia. Qualcosa, però, sembra essersi incrinato negli ultimi mesi.

Tommaso Zorzi si scaglia contro Francesco Oppini: i fans si dividono

Da quando Tommaso si è fidanzato, le cose sono diventate improvvisamente strane tra lui ed Oppini, talmente tante da far arrivare molte persone a pensare ad una rottura vera e propria. Francesco però ha sempre smentito tutto nel corso delle settimane, lasciando intendere che lui e Tommaso avessero deciso semplicemente di tenere il loro rapporto lontano dai riflettori. Proprio la settimana scorsa Tommaso ha raggiunto Francesco in Sicilia per poterlo vedere la sera della partita di beneficenza. Tutto sembrava andare a gonfie vele e anche meglio, fino a ieri sera, quando Tommaso ha cominciato a lanciare frecciatine ad Oppini e poi ha scritto chiaro e tondo che da questo momento in poi ognuno dei due prenderà la sua strada. E, ciliegina sulla torta, ha smesso di seguirlo su Instagram con grande disappunto dei fans che si erano affezionati a loro e credevano tanto in questo rapporto.

I fans si sono divisi. C’è chi ha goduto della fine di questo rapporto e chi invece ha accusato Tommaso di essere infantile perché certe cose andrebbero chiarite in privato e non in questo modo. Soprattutto perché Francesco, non avendo Twitter, è rimasto all’oscuro di tutto per un po’.