Michelle Hunziker non è solo una brava conduttrice, ha qualcosa in più da regalare ai fan. L’ultimo video ne è una prova

Michelle Hunziker è un fiume in piena, è un concentrato di energia che condivide con il pubblico che la segue in ogni occasione. Questa settimana è iniziata la nuova edizione di “All togheter now” dove è lei la conduttrice. Mediaset l’ha scelta per la seconda volta perché sa quanto vale e quanto piace.

I telespettatori la ammirano e la cercano, riesce a trasmettere positività anche nei momenti no. Molto attiva anche sui social, la moglie di Trussardi non rinuncia a far divertire i fan ed oggi ha pubblicato un video strepitoso.

GUARDA QUI>>Tokyo 2021. Fabio Fognini, che ha detto? La f-word ripetuta più volte. Arrivano le scuse

Michelle Hunziker, il VIDEO è già virale, che artista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

GUARDA QUI>>Fiorello lo confessa, i fan sono increduli. Il segreto agghiacciante che nessuno sospettava

Seguita da quasi cinque milioni di follower, Michelle Hunziker mostra ai fan le sue più grandi passioni. Tra queste c’è quella per la musica, la conduttrice non perde occasione di cantare a squarciagola la sua canzone preferita.

“Buongiorno! Ecco una di quelle classiche canzoni che non bisogna MAI e poi MAI sentire al mattino perché poi sei letteralmente fregato e ti ritrovi a cantarla nella tua testa per l’intera giornata” Scrive sotto al video che è diventato virale ed ha conquistato più di dodicimila like e tanti commenti.

Nel filmato c’è lei in due versioni, da casalinga e da artista. Una seduta intenta alla lettura e l’altra che canta per tutta la stanza. Un momento divertente e spensierato che ha fatto divertire chiunque l’abbia guardato.

“Fantastica donna” commenta qualcuno sotto al post, poi arriva il messaggio di Le Donatella che scrivono: “Ovvio”, facendo riferimento alla didascalia.

Anche questa volta la Hunziker è riuscita a strappare un sorriso a tutte le persone che la ammirano e la supportano. Da anni è ormai una garanzia per Mediaset e il pubblico che la sostiene. La sua risata è contagiosa.