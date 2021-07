A breve ripartiranno le leghe di Fantacalcio ed i fantallenatori dovranno costruire la propria rosa: la classifica dei cinque portieri con la fantamedia più alta.

Si avvicina l’inizio del campionato di Serie A e tutti gli appassionati di Fantacalcio attendono trepidanti le aste, durante le quali dovranno formare la rosa ideale per battere gli avversari. Una delle missioni più difficili è quella di accaparrarsi i portieri più ambiti che possano garantire bonus. L’estremo difensore è, difatti, quasi sempre soggetto a malus per via delle reti incassate, circostanza che può molto spesso determinare una sconfitta al Fantacalcio.

Fantacalcio, i migliori cinque portieri per fantamedia dello scorso anno

Acquistare un portiere di spessore può a volte rivelarsi un’ottima scelta al Fantacalcio. Spendere più fantamilioni per l’estremo difensore a volte si traduce nel ritrovarsi con risorse economiche più ridotte per il reparto offensivo, ma evitare i malus per il portiere in alcune giornate possono valere la vittoria.

Per questa ragione, in sede d’asta, alcuni portieri sono battuti anche a cifre elevate, soprattutto quelli appartenenti alle squadre più blasonate. Vi forniamo la classifica dei cinque estremi difensori, con almeno 15 presenze, che durante lo scorso anno hanno ottenuto la fantamedia più alta. Da questa classifica, stilata attraverso il sito Fantacalcio.it, sono ovviamente esclusi Gianluigi Donnarumma che, alcuni giorni fa ha lasciato il Milan per approdare al Paris Sain-Germain, e Pierluigi Gollini, trasferitosi al Tottenham dall’Atalanta.

WOJCIECH SZCZESNY (Juventus): il polacco durante lo scorso ha difeso la porta bianconera in 30 occasioni incassando 32 reti. Sono solo cinque le gare terminate senza subire gol e due i rigori parati. Tra i bonus, Szczesny vanta anche un assist e, soprattutto, non ha mai ricevuto cartellini per una fantamedia complessiva di 5,38. DAVID OSPINA (Napoli): il portiere del club partenopeo durante la scorsa stagione ha fatto staffetta con Meret, ma quando è stato chiamato in causa si è sempre fatto trovare pronto. Sono 16 le presenze in campionato con 12 gol subiti. Ben 8, invece, i clean sheet a cui si aggiunge anche un assist. Fantamedia: 5,34. SAMIR HANDANOVIC (Inter): il capitano dei nerazzurri ha praticamente giocato tutte le partite dello scorso campionato, ad esclusione di una. Nelle 37 gare in campo, lo sloveno è riuscito per ben 14 volte a non subire reti, ma in totale sono 32 quelle incassate. Grazie anche a due penalty respinti, la sua media al Fantacalcio è di 5,23 EMIL AUDERO (Sampdoria): l’estremo difensore dei blucerchiati, così come Handanovic, è stato schierato per ben 37 volte durante la scorsa stagione. I gol subiti sono ben 54, una media di oltre una rete a partita. Tra i bonus assegnati ci sono sei clean sheet e due rigori parati. Inoltre Audero non ha mai ricevuto un’ammonizione o un’espulsione. Fantamedia: 5,11. MARCO SPORTIELLO (Atalanta): chiude la classifica, il portiere della Dea che, a causa di problemi fisici, ha disputato solo 15 gare cedendo il posto per gran parte della stagione a Gollini. Sulla fantamedia complessiva di 5,03, incidono le 21 reti subite, un rigore respinto e le due gare concluse con la porta inviolata. Come Szczesny e Ospina, Sportiello non è mai finito sul taccuino dell’arbitro.

Questi portieri, dunque, se dovessero rimanere nelle rispettive squadre alla chiusura del calciomercato potranno rappresentare una scelta di livello per le rose dei fantallenatori che non vogliono rinunciare ad un portiere di lusso tra i pali.