“Orgoglio italiano”. Rossella Fiamingo, la campionessa di scherma che trafigge i cuori dei fan – FOTO

Rossella Fiamingo, schermitrice siciliana, ha portato lustro all’Italia intera nella sua prova alle olimpiadi di Tokyo. Un obiettivo mancato ma ha nuove possibilità davanti a sè

Classe 1991, nata a Catania, Rossella Fiamingo è una delle atlete che ha incrementato il numero del medagliere italiano durante le Olimpiadi di Tokyo ancora in corso, che si concluderanno il prossimo 8 agosto.

La schermitrice è salita in terza posizione del podio della spada a squadre guadagnandosi un’ottima medaglia di bronzo dopo aver battuto 23 a 21 la Cina. Grandi festeggiamenti insieme alle compagne Mara Navarria, Federica Isola e Alberta Santuccio. É un risultato che mancava in Italia da 25 anni. La Fiamingo ha commentato con queste parole: “Volevamo questa medaglia più d’ogni altra cosa, l’abbiamo vinta da squadra vera. Siamo state brave a reagire alla brutta sconfitta in semifinale contro l’Estonia e nelle due ore che ci separavano dalla finale per il bronzo ci siamo ritrovate, e si è visto in pedana”.

Rossella Fiamingo: sguardo rivolto al futuro

Purtroppo Rossella Fiamingo non ha centrato l’obiettivo per quanto riguarda il torneo individuale. Si è dovuta confrontare con Katrina Lehis, estone, che ha reso impossibile guadagnare la rimonta.

La stessa Fiamingo ha spiegato la motivazione dietro la sconfitta: “Io sono piccolina e non ho mai trovato la misura contro di lei che è altissima”. Stiamo parlando in effetti di una ragazza alta, 1,68m contro l’imponenza di 1,86m della rivale. Non c’è dolore nelle parole dell’atleta ma tanta grinta ed energia in vista dei futuri giochi olimpici che si terranno fra tre anni, nel 2024, a Parigi. Ha in precedenza vinto una medaglia d’argento, conquistata ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro nel 2016.

Rossella Fiamingo potrà tornare al sole e al mare della sua amatissima terra, la Sicilia, protagonista ricorrente dei suoi post su Instagram. La schermitrice, infatti, già da tempo ha raccolto un notevole successo sui social network. L’avvenenza, la simpatia e la passione per lo sport le hanno fatto guadagnare al momento quasi 300mila follower, in aumento dopo la trasferta a Tokyo.

“Orgoglio italiano” – le scrive un fan tra i commenti. Gli altri non sono da meno: “Sei una grandissima sportiva”, “A Parigi sarai oro”, “Fieri di te, campionessa”, “Complimenti per la medaglia”.