Valentina Ferragni sfoggia il look da sera più bello degli ultimi tempi, ecco come ha trascorso la sua prima notte a Portofino

Ormai non la ferma più nessuno, ha iniziato il suo percorso da influencer e sta costruendo un impero come quello della sorella. Stiamo parlando di Valentina Ferragni che è seguita su Instagram da quasi quattro milioni di follower.

Sui social sfoggia outfit, foto e video strepitosi ed è impossibile resistere a così tanta bellezza e sensualità. Di una semplicità unica, non ha filtri e si fa vedere per quello che è.

Valentina Ferragni e il look per Portofino – FOTO

Si sa, i vip d’estate non sono mai a casa, soprattutto dopo un inverno passato tra lockdown e limiti vari. Forte dei marmi, Portocervo, Portofino, sono queste le mete più gettonate e su Instagram spuntano foto di ogni tipo.

In pole position c’è la famiglia Ferragni che ogni giorno pubblica scatti strepitosi e ogni volta in un posto diverso. L’influencer Valentina qualche ora fa ha postato una foto della sua prima notte in Liguria. Si trova a Portofino e passeggia sul porto con un look unico.

Un vestito bianco le sta d’incanto e la borsa verde mette in risalto i suoi occhi meravigliosi. I capelli sono semiraccolti per far vedere gli orecchini del suo brand.

“First night in Portofino” scrive sotto al post e subito qualcuno ha risposto: “Sei meravigliosa”. Poi like e commenti da ogni parte. Quello della sorella Chiara non manca mai, che sia un cuore o un complimento è sempre in prima linea a sostenerla.

Valentina sembra aver intrapreso la strada giusta, il suo brand va a gonfie vele e i fan crescono giorno dopo giorno. Sta già lavorando a nuovi progetti che i follower non vedono l’ora di scoprire. Dopo gli orecchini, quale sarà il prossimo pezzo da sfoggiare?