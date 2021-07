Abusi sessuali sui baby calciatori, condannato allenatore

I fatti risalgono al 2015 ma dopo anni di ricorsi in Tribunale l’allenatore è stato condannato per i crimini subiti ai danni dei giovanissimi calciatori.

La violenza sessuale sui baby calciatori risale al 2015 ma dopo tanti anni di fermo l’allenatore 40enne indagato a piede libero per i fatti compiuti è stato condannato a 6 anni e 4 mesi di carcere.

Ieri sul banco degli imputati ieri l’uomo originario di Loreggia, Padova, che è stato giudicato colpevole durante la sentenza di primo grado è stata emessa del Tribunale di Venezia. Per lui anche il divieto per 5 anni di frequentare luoghi in cui sono presenti minorenni.

All’epoca degli eventi drammatici l’uomo era accompagnatore di una società di calcio castellana e secondo le indagini pare abbia adescato diversi calciatori tra i 14 e i 19 anni.

Dopo sei anni la sentenza: le testimonianze hanno incastrato l’uomo

Le indagini sono partite grazie ad alcune confessioni intime rilasciate da un 16enne dell’Alta Padovana al proprio insegnante a scuola.

La testimonianza poi è stata rilasciata anche ai genitori che hanno sporto denuncia ai Carabinieri di Castelfranco. Il giovanissimo raccontò di aver subito molestie in auto durante una trasferta in auto assieme all’accompagnatore e di aver ricevuto diverse foto e dvd pornografici contenenti immagini e video omosessuali. Elementi che sono stati trovati come prova proprio nella memoria del cellulare del ragazzo.

le forze dell’Ordine subito dopo la denuncia disposero una perquisizione nella casa dell’indagato dove effettivamente trovarono vario materiale pedo-pornografico presente nei suoi device e archivi. L’uomo all’epoca aveva confessato di aver commesso abusi sessuali su una decina di ragazzi, quasi tutti minorenni.

Ieri, dopo oltre sei anni dagli eventi accaduti finalmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia lo ha condannato in via definitiva al carcere dove sconterà le sue colpe per i crimini compiuti e ci sarà giustizia per le sue piccole vittime.