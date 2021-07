Aereo ultraleggero precipita e si schianta al suolo: un morto e un ferito

Nel pomeriggio di ieri, un aereo ultraleggero è precipitato e si è schiantato al suolo nell’aviosuperficie di Corropoli, in provincia di Teramo. Il bilancio è di un morto e un ferito.

Un aereo ultraleggero è precipitato nel pomeriggio di ieri a Corropoli, in provincia di Teramo, poco dopo il decollo. A bordo del piccolo velivolo si trovavano due uomini di 57 e 51 anni che sono stati trasportati d’urgenza in ospedale dal personale medico giunto sul posto in elisoccorso. Purtroppo il 51enne è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale, mentre il 57enne si trova ricoverato in gravissime condizioni. Sull’incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, arrivati sul luogo della tragedia insieme ai soccorsi.

Drammatico incidente aereo nel pomeriggio di ieri, mercoledì 28 luglio, presso l’aviosuperficie “Avio Club Val Vibrata” di Corropoli, comune in provincia di Teramo.

Un aereo ultraleggero, come riporta la stampa locale e la redazione di Fanpage, è precipitato durante le fasi decollo schiantandosi al suolo. Sul velivolo, un biposto UL/FK 14 B partito da Calatabiano (Catania) in mattinata, si trovavano due uomini di 51 e 57 anni, entrambi di nazionalità tedesca, di cui non è stata resa nota l’identità. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco e del personale medico del 118 che hanno avviato le operazioni di soccorso. I pompieri hanno estratto i due dall’aereo e li hanno affidati ai medici che hanno provveduto al trasporto d’urgenza in eliambulanza presso gli ospedali di Teramo e Pescara.

I medici del nosocomio di Pescara non hanno potuto far nulla per il 51enne, deceduto per le gravissime ferite poco dopo l’arrivo presso il nosocomio. Il connazionale della vittima si trova, invece, ricoverato in gravi condizioni a Teramo.

Presso l’aviosuperficie sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica che si sono occupati degli accertamenti per determinare le cause e la dinamica del tragico incidente.