Grande attesa per l’inizio della stagione calcistica e del Fantacalcio: la classifica dei cinque difensori con la fantamedia più alta.

Il 21 agosto avrà inizio la Serie A 2021/2022 con gli anticipi della prima giornata e contemporaneamente prenderà il via la nuova stagione di Fantacalcio. Prima tutti i fantallenatori dovranno, però, prendere parte alle aste per formare la propria rosa con l’obiettivo di trionfare nelle leghe a cui partecipano. Tra i giocatori da accaparrarsi anche i difensori migliori che possano garantire un rendimento alto senza incappare in ammonizioni o espulsioni che si traducono in malus.

Fantacalcio, i migliori cinque difensori per fantamedia dello scorso campionato

I fantallenatori stanno già studiando le scelte da mettere in atto nel corso delle aste che si terranno a breve in vista dell’inizio del campionato di Serie A.

Il sogno rimane quello di acquistare l’attaccante o il centrocampista tra i più prolifici, ma non bisogna dimenticare il reparto difensivo che può portare bonus importanti durante la stagione. Assist e gol che arrivano dalla difesa possono risultare molto spesso decisivi. Bisogna, dunque, ponderare sulla scelta dei giocatori che andranno a comporre il reparto. Vi proponiamo la lista dei cinque migliori difensori (con almeno 15 presenze) che, secondo il sito Fantacalcio.it, si sono distinti per fantamedia l’anno scorso.

Esclusi dalla classifica Achraf Hakimi, trasferitosi dall’Inter al Paris Saint-Germain, e Davide Zappacosta, rientrato al Chelsea dopo il prestito al Genoa.

ROBIN GOSENS (Atalanta): tra le vere sorprese della scorsa stagione, l’esterno tedesco ha sicuramente ripagato chi ha puntato su di lui. In 32 presenze, Gosens ha realizzato ben 11 reti e 6 assist, un bottino di spessore considerato che al Fantacalcio, il tedesco è considerato come un difensore. La sua fantamedia è 7,28, media che poteva essere anche più alta senza l’espulsione e le 7 ammonizioni DANILO D’AMBROSIO (Inter): il terzino nerazzurro non era tra le prime scelte di Conte, ma quando è stato chiamato in causa si è sempre fatto trovare pronto. Sono tre le reti complessive messe a segno in 19 presenze totali e due i cartellini gialli per una media al Fantacalcio di 7,12. THEO HERNANDEZ (Milan): il francese classe 1997 è stato uno dei perni della squadra di Pioli che l’anno scorso si è guadagnata l’accesso alla prossima Champions League. Hernandez, che al Fantacalcio ha garantito una media di 6,86, si è iscritto per ben 7 volte nel tabellino dei marcatori ed ha realizzato 5 servizi per i compagni in 33 gare. Nel corso della stagione sono 9 i cartellini gialli accumulati. JUAN CUADRADO (Juventus): il colombiano spostato da centrocampo alla difesa non ha deluso nonostante il cambio di ruolo, anzi. Cuadrado ha dimostrato di sentirsi a suo agio sulla corsia difensiva partecipando anche alla manovra d’attacco e realizzando 2 gol e 9 assist in 30 partite. Per quanto riguarda i malus, l’esterno bianconero è stato ammonito in 9 occasioni ed espulso una volta. Al termine del campionato la sua fantamedia è di 6,64. MATTEO DARMIAN (Inter): altro terzino dell’Inter nella classifica di difensori per fantamedia. Darmian è stato mandato in campo da titolare o dalla panchina in 29 occasioni, gare durante le quali ha messo a segno 3 gol ed altrettanti assist. La sua fantamedia è di 6,63 su cui pesano anche le 5 ammonizioni ricevute in stagione

Come per tutti gli altri ruoli, se questi giocatori dovessero rimanere nel nostro campionato possono risultare determinanti anche durante la scorsa stagione.