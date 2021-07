Ginevra Lamborghini, lo spettacolo per “only fans” è bollente. Spogliarello in penombra – FOTO

Ginevra Lamborghini ha condiviso nelle sue IG Stories un mini video dal sapore decisamente erotico: la bella sorella di Elettra è hot

Questa volta la bella Ginevra Lamborghini ha sbancato condividendo nelle sue IG Stories un mini video dal sapore che erotico è dir poco. La sorella di Elettra ha quindi pubblicato questa clip solo per i fan più affezionati. Ha scritto infatti qualche ora fa che avrebbe postato un contenuto “only fans” cioè solo per i follower fedeli.

Appare l’ombra della Lamborghini su un armadio e sembra che non indossi nulla. I suoi seguaci sono letteralmente impazziti: molti avranno goduto dello spettacolo da lei offerto e le avranno scritto un messaggio in direct per unirsi agli altri spettatori.

Ginevra Lamborghini, la foto bollente dedicata ai fan

L’ ombra di Ginevra che si concede a movimenti sensuali che accendono la fantasia e il desiderio dei suoi ammiratori. Ai tanti che la seguono attraverso il suo profilo Instagram non resta quindi altro che contemplarla a bocca aperta, lasciandosi travolgere dall’emozione.

Il video che ha pubblicato nelle sue IG Stories ha deliziato gli occhi dei 61mila 500 fan, che non aspettano altro di poter guardare un nuovo post della sorella maggiore della Lamborghini cantante.

Ginevra ha da poco iniziato come sua sorella Elettra a cantare. Infatti qualche mese fa ha pubblicato il suo primo singolo “Scorzese“. La ragazza si occupa della linea femminile dell’azienda di famiglia. La sua passione per il mondo della moda l’ha portata a diventare un membro attivo del gruppo Lamborghini. La 28enne infatti cura le collezioni di borse dal donna del famoso brand automobilistico.

Il suo nome ha riempito le pagine di gossip per molto tempo a causa dello screzio con la sorella più famosa Elettra. Infatti quando la cantante di “Pistolero” si è unita in matrimonio con il dj olandese Afrojack non solo non faceva parte del gruppo delle damigelle insieme alle altre sorelle ma addirittura non è stata proprio presente alle nozze.