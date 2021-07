Alessandra Amoroso: grande attesa per il futuro. Sarà la seconda donna a farlo

Alessandra Amoroso. La cantante sta godendo di fama e prestigio fuori scala al punto da diventare la seconda donna in Italia a godere di una grande opportunità

Momenti di grande cambiamento personale per la celebre cantante Alessandra Amoroso. Si è aperta in una sentita intervista rilasciata per il settimanale femminile Grazia, in cui ha aperto una finestra sulla propria vita privata, senza tralasciare notizie incredibili sulle novità lavorative che la vedranno protagonista.

Alessandra Amoroso: la vita dopo l’amore e un roseo futuro

Il 7 aprile scorso è stato rilasciato il singolo “Piuma”. Nel testo si leggono queste parole: “Non ho mai detto che t’odio ma la nostra storia è bruciata”. Impossibile non intravedere nel verso uno scorcio autobiografico che rimanda alla fine della storia d’amore con il produttore Stefano Settepani.

La Amoroso guarda al passato con rinnovata coscienza di sè e con serenità: “Piuma è una canzone di liberazione e consapevolezza. L’amore finisce, ma non significa che il sentimento si sia spento. Io ho accolto la fine di quella relazione, ma non provo rabbia”. Non chiude le porta a un nuovo probabile innamoramento, tutto è parte di una crescita personale che ha avuto diritto di esistere.

Le novità più strabilianti, però, riguardano il suo futuro sul palco. La pandemia da Covid19 ancora in corso ha ostacolato le performance dal vivo. La stessa Alessandra Amoroso è scesa in piazza per difendere i lavoratori del settore spettacolo, bloccati nell’esercizio della loro professione.

Adesso è tempo di ripartenze e la cantante di Galatina è carica più che mai. Una settimana fa è arrivato uno degli annunci più prestigiosi di tutta la sua carriera. Sarà la seconda inteprete donna a esibirsi allo stadio di San Siro. Prima di lei solo Laura Pausini.

L’evento è manifestazione di quanto sia dilagante la sua fama, al punto di riuscire a coprire in termini di posti una location così capiente come lo stadio milanese. Cosa ha suscitato dentro di lei questa opportunità? “Mi sento fortunata. E spero di passare il testimone nei prossimi anni a molte altre donne” – ha detto.

Non basta che prendere il calendario e segnare la data. C’è ancora tanto tempo da attendere, il concerto sarà il 13 Luglio 2022. Tuttavia, la vendita dei biglietti è stata già avviata; meglio affrettarsi per evitare il sold out.