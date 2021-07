“Ballando con le Stelle”: per la nuova edizione pronto un super calciatore. È partita l’indiscrezione

Grande fermento in casa “Ballando con le Stelle” con il botta e risposta tra la padrona di casa, Milly Carlucci, e Raimondo Todaro che dopo 15 anni nel programma del sabato sera di Rai 1, ha deciso di lasciare il cast dei professionisti.

Il noto e apprezzato ballerino non ci sarà quindi nella nuova edizione e questa cosa ha scatenato un botta e risposta social, tra i due protagonisti, che non è passato affatto inosservato. Amareggiata Milly per la decisione del professionista che si dice possa approdare ad “Amici”, la trasmissione della De Filippi che da anni è rivale della sua.

Todaro, dal canto suo, ha voluto specificare che non ci sono trattative in corso per il momento e che la sua telefonata alla Carlucci è stata fatta per avvisarla in tempo, senza causare disagio al programma, ricordando la sua impossibilità di uscire di casa, e dunque incontrarla, perché positivo al Covid.

In questo “scontro” social spunta però un’indiscrezione bomba su un possibile nuovo concorrente del talent di Rai 1. Si tratta di un ex calciatore.

“Ballando con le Stelle”, ecco chi arriva

Ci sarebbe una nuova e potente indiscrezione che riguarda “Ballando con le Stelle” ed il cast della prossima edizione. A lanciarla è stata Dagospia, il sito di Roberto D’Agostino che parla dell’arrivo nel talent di un bomber fuori e dentro il campo da calcio.

Secondo il sito, nel talent di Milly Carlucci potrebbe arrivare Fabio Galante, l’ex calciatore, difensore di Inter e Torino che “per anni – sottolinea Dagospia – è stato al centro del gossip” per le tante relazioni con bellissime dello spettacolo: da Laura Freddi a Giorgia Palmas, da Lory Del Santo a Giorgia Surina.

Al momento, l’ex difensore neroazzurro è impegnato con Francesca Falomo, e pare che Milly Carlucci lo voglia vedere assolutamente mettersi alla prova con il ballo nel suo programma. Sarà davvero così? Staremo a vedere!