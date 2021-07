Alice De Bortoli, in bilico sulla banchina della piscina: posa da “arresto cardiaco”. Con lei è sempre estate – FOTO

Alice De Bortoli fa impazzire i fan di Instagram con un paio di pose stuzzicanti e attraenti da far venire la pelle d’oca.

La web influencer di origine trevigiana, Alice De Bortoli ha incantato tutti grazie all’ultimo scatto su Instagram che ha lasciato i fan senza un goccio di fiato.

Alice è davvero una scoperta effervesente e intrigante per i tanti giovani utenti social, nonchè un punto di riferimento per le giovani ragazze. Manca davvero un pizzico per sfoggiare il talento di una modella e chissà se nel prossimo futuro non riceverà la “grazia divina” per dire la sua da questo punto di vista.

Nel frattempo la De Bortoli è impegnata per portare a termine la maturità, al quarto anno di Liceo di Scienze Umane. Dunque priorità alla scuola, prima di tuffarsi magari nel mondo dello spettacolo che conta e diventare con il tempo, uno dei pupilli più blasonati della tv

Alice De Bortoli sirena in piscina: performance seducente

