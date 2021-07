Fantacalcio, quali centrocampisti acquistare? I cinque con la media più alta

Tra meno di un mese inizierà la Serie A e contemporaneamente il Fantacalcio: la classifica dei cinque centrocampisti con la fantamedia più alta.

Le varie squadre di Serie A si stanno impegnando per non farsi trovare impreparate all’inizio della nuova stagione, i cui nastri di partenza sono fissati al prossimo 21 agosto. Non da meno i vari fantallenatori che a breve dovranno partecipare alle aste per mettere a punto le proprie rose. Dietro gli attaccanti, gli obiettivi più succulenti per gli appassionati sono i centrocampisti che possono dare il proprio contributo di giornata in giornata con gol e assist.

Fantacalcio, i migliori cinque centrocampisti per fantamedia dello scorso campionato

Trovare i centrocampisti giusti è tra le missioni principali dei fantallenatori. Giocatori che sicuramente vengono pagati meno in sede d’asta rispetto ai centravanti, ma che possono incrementare i bonus di giornata.

Non sono pochi i calciatori sulla linea mediana che negli ultimi anni si sono distinti con prestazioni autorevoli e gol. Di seguito la classifica dei cinque migliori centrocampisti (con almeno 15 presenze) che, secondo i dati riportati dal sito Fantacalcio.it, hanno ottenuto la fantamedia più alta durante lo scorso campionato.

Fuori dalla lista Rodrigo de Paul che nei giorni scorsi si è trasferito dall’Udinese all’Atletico Madrid.

HENRIKH MKHITARYAN (Roma): il fantasista armeno ha disputato un’ottima stagione risultando tra i migliori per fantamedia dello scorso campionato (7,74). In 34 gare complessive, Mkhitaryan ha realizzato 13 reti, una su calcio di rigore, e 10 assist. RUSLAN MALINOVSKYI (Atalanta): vera sorpresa per i fantallenatori e per i tifosi dell’Atalanta, il centrocampista ucraino si è messo in mostra con un bottino di ben 8 reti ed 11 servizi per i compagni di squadra in 36 presenze. La sua fantamedia al termine del campionato è di 7,44. FEDERICO CHIESA (Juventus): alla prima stagione in maglia bianconera, Chiesa ha mostrato il suo talento scalando velocemente posizioni nelle gerarchie della squadra di Pirlo. L’esterno classe 1997 è sceso in campo per ben 32 volte iscrivendosi 9 volte nel tabellino dei marcatori e realizzando 5 assist decisivi. Sulla fantamedia di 7,43 pesano, però, un’espulsione e tre ammonizioni. FRANCK KESSIÈ (Milan): perno del centrocampo rossonero, l’ivoriano è stato autore di una delle migliori stagioni in carriera, soprattutto sotto il punto di vista realizzativo. Nelle 37 gare disputate, Kessiè ha fornito 4 assist e segnato ben 13 gol, 11 dei quali su calcio di rigore. L’ivoriano, difatti, è divenuto il rigorista del Milan sostituendo Ibrahimovic. Dal dischetto sono arrivati, però, due errori che in aggiunta alle 8 ammonizioni fanno scendere la media al Fantacalcio a 7,36. JORDAN VERETOUT (Roma): il numero della società capitolina è stato costretto, per un problema finisco, a saltare l’ultima parte di campionato. Nonostante l’infortunio, Veretout è stato tra i migliori centrocampisti al Fantacalcio con una media di 7,36 al pari di Kessiè. In campo in 29 occasioni, il francese ha realizzato un assist ed è entrato 10 volte nel tabellino dei marcatori, 5 delle quali calciando dagli undici metri.

I centrocampisti costituiscono un passaggio fondamentale nelle aste considerando che si parla di giocatori che possono, durante la stagione, arrivare in doppia cifra sia per quanto riguarda i gol segnati che per gli assist. In entrambi i casi bonus per i fantallenatori.